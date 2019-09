"Ho scattato queste foto sabato scorso, 4 maggio, attorno alle 23.30. Erano più di venti le auto parcheggiate di fronte a Palazzo D'Avalos (area interdetta alla sosta)". Lo scrive a ZonaLocale.it un lettore che ha inviato queste immagini, segnalando "problemi di viabilità di fronte allo storico palazzo oltre che abbondante smog. Di certo non è stato un bel vedere per alcuni turisti che passeggiavano per il centro storico. Alcuni di loro che erano fermi a parlare sono stati costretti a spostarsi per permettere ad un'auto di parcheggiare in divieto".