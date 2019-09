Giancarlo Spadaccini, presidente della società Vasto Basket, risponde alle polemiche sulla rampa per disabili del PalaBcc di Vasto:

Intanto raramente rispondo alle calunnie gratuite, ma questa volta devo farlo aggiungendo che alla mia età ho imparato bene che “i calunniatori sono persone che viaggiano sui treni dei falliti”; questo già basterebbe per le assurdità riportate sulla lettera.

1. La nostra Associazione è stata sempre attenta alle questioni dei diversamente abili, coinvolgendo anche gli allenatori, i preparatori e i dirigenti per tante manifestazioni di sostegno. Nella precedente Finale Nazionale Under 17 maschile, abbiamo ospitato a Vasto, 2 squadre di basket in carrozzina col Presidente Nazionale di riferimento.

2. La rampa elettrica del PalaBCC non serve per far entrare i diversamente abili perché non è mai stata messa in funzione. Nella progettazione di quella rampa nessuno ha tenuto conto che anche se una carrozzina con un diversamente abile salisse all’ingresso, non troverebbe uno spazio dedicato ma resterebbe lì senza poter nemmeno avere un bagno a disposizione. La nostra Associazione, quindi, è stata consegnata la rampa ma senza la messa in uso.

3. Quando ci siamo resi conto del problema (forse nel 2010), insieme all’Amministrazione Comunale, abbiamo provveduto a far approvare in fase di AGIBILTA’, un ingresso che permette alle carrozzine di entrare dalla parte bassa del campo di gioco senza ostacoli di nessun tipo, di avere per questi spettatori un posto indicato e a loro dedicato, e a far approvare tutto il percorso nella pratica dei Vigili del Fuoco, depositata in tutti gli uffici di competenza comunale, provinciale e regionale.

4. Quando ci sono necessità del genere un nostro dirigente accompagna personalmente i richiedenti nella zona a loro dedicata e ben segnalata e posso rassicurare l’anonimo calunniatore, che abbiamo ricevuto sempre i complimenti di tutti gli interessati.

Tenendo conto che non risponderò ancora su questo tema, chiudo riaffermando che la A.D. Vasto Basket è un progetto all’avanguardia, esempio sul territorio nazionale per idee, efficienza, solidità e partecipazione. Siamo una società sportiva che sull’attenzione sociale è leader in assoluto. Le critiche le affrontiamo come sempre con simpatia e con impegno, le calunnie le rimandiamo al mittente e chi si vergona di essere vastese può accomodarsi altrove perché noi portiamo il nome di questa città ben stampata sul petto, oltre che nel cuore, con risultati ottimi, come si evince da quelli sportivi e dalle prerogative associative che ci vedono in crescita esponenziale.

Per noi testimonieranno 200 famiglie che ci conoscono da vicino, le male lingue che altro non sanno fare, continueranno a sputare sentenze coperte dal coraggio dell’anonimato.

A.D. Vasto Basket

Il Presidente Pro-tempore

Giancarlo Spadaccini

La redazione - Ringraziando Giancarlo Spadaccini per la sua replica, ci corre l'obbligo di fare un'altra considerazione: il fatto che la rampa per disabili del PalaBcc non sia mai stata attivata è un problema che non sarebbe emerso senza la segnalazione pervenutaci e la successiva pubblicazione. Oggi si viene a sapere che la rampa per disabili è inutile.