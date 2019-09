Gentilissimi,

è la prima volta che scrivo alle redazioni, spero di aver fatto cosa buona e giusta e spero che voi vorrete prendere a cuore questa cosa pubblicandola. Ho allegato delle foto scattate nella serata di sabato 04 maggio 2013.



In Italia esistono alcune leggi che garantiscono il diritto all'accessibilità di sedi e uffici comunali, provinciali, regionali, statali, scolastici, sanitari, ospedalieri, socio-assistenziali, ma anche a cinema, teatri, bar, ristoranti, ambulatori, stadi, palestre, ecc ecc. Sono norme tecniche molto precise, ma non sempre vengono applicate.



Ci avete fatto caso che nella lista sono inclusi gli stadi e le palestre? Bene, a tal proposito ritengo opportuno mettere in evidenza lo spettacolo indegno che si troverebbe di fronte un disabile che vorrebbe fare ingresso al Palazzetto dello Sport di Vasto che evidentemente non fa parte di una città italiana.



La rampa elettrica che dovrebbe essere usata per poter trasportare un eventuale disabile all’interno del palazzetto è completamente fuori uso perché qualcuno ha ritenuto opportuno fosse più importante usare la struttura per pubblicizzare una nota marca di birra, e la cosa dura da molto tempo.



Penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro e spero che qualcuno intervenga immediatamente alla soluzione di questo che personalmente ritengo una "schifezza indignosa".





Vergognosamente Vastese





La redazione - Ringraziando il lettore per la segnalazione, al quale ha replicato Giancarlo Spadaccini, ci corre l'obbligo di fare un'altra considerazione: il fatto che la rampa per disabili del PalaBcc non sia mai stata attivata è un problema che non sarebbe emerso senza la segnalazione pervenutaci e la successiva pubblicazione. Oggi si viene a sapere che la rampa per disabili è inutile.