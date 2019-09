Un tavolo permanente per discutere della problematica della disoccupazione nella città di Vasto e nel Vastese, e per fornire risposte concrete attraverso iniziative sinergiche. È quanto propone Giovani in Movimento, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese.

“Il problema della mancanza del lavoro in città e nel territorio va affrontato senza perdere ulteriore tempo, perché la Comunità vastese necessita di risposte non scritte o orali, ma concrete. I convegni non servono a risolvere la disoccupazione, ma occorrono, piuttosto, strumenti per mettere insieme tutti i soggetti economici e gli Enti pubblici e, con la sinergia, fornire risposte fattive” ha detto Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento, il quale propone “un tavolo permanente di concertazione ma soprattutto di lavoro al quale siedano Enti pubblici e privati, consorzi ed associazioni di imprenditori, scuola, Enti sociali, Camera di Commercio e tutti gli attori necessari ad affrontare e ad arginare il difficile problema della disoccupazione.

In un periodo come questo di crisi economica – ha sottolineato di Michele Marisi – occorre più che in ogni altro momento storico fare sinergia, anteporre il noi all’io, la collaborazione all’iniziativa personale e personalistica. Serve un tavolo permanente che metta in cooperazione e collaborazione tutte le forze economiche, sociali ed istituzionali per creare occasioni di lavoro, unendo gli sforzi. Mi auguro – ha concluso il responsabile di Gim – che questo invito non rimanga inascoltato da parte dell’Amministrazione comunale che deve farsi necessariamente promotrice di questo tavolo, ma anzi sia di contributo ad un dibattito che deve al più presto sfociare in azioni concrete”.

(Giovani in Movimento)