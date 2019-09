Quando l'amministrazione comunale di Vasto rimetterà in ordine i parchi della città? Lo chiede Andrea Bischia, consigliere comunale di Progetto per Vasto, in un'interrogazione indirizzata al sindaco, Luciano Lapenna.

L'interrogazione - Il sottoscritto consigliere comunale Andrea Bischia in seguito alle continue lamentele da parte di cittadini in ordine allo stato di degrado in cui versano i parchi e le aree a verde adibite per lo svago dei bambini, intende portare all’attenzione di codesto Consiglio comunale, attraverso una interrogazione, le seguenti problematiche che vanno a ledere la sicurezza dei fruitori con le normalissime preoccupazioni dei genitori;

atteso che lo stato di degrado e abbandono di suddetti parchi è sotto gli occhi di tutti, e nello specifico

- Il parco di viale Ciccarone (intitolato allo stesso)

- L’area verde di fianco la banca Toscana

- Il parco della pineta di Vasto Marina (intitolato al compianto Roberto Suriani)

verificato attraverso documentazioni fotografiche della pericolosità di molti giochi arrugginiti e rotti, presenti nei parchi,

considerato per di più la presenza di radici di alberi che fuoriescono dal terreno in forme altamente pericolose;

riscontrato nel parco Suriani la pericolosità della recinzione, quasi inesistente, che presenta paletti alquanto pericolosi (lato mare);

ravvisato la fuoriuscita dal terreno dei blocchi di cemento che fissano panchine, giochi, e coperchi di fognature;

verificata la quantità di erba che in alcuni casi sovrasta le panchine e i cestini dei rifiuti, rendendo disagevole la fruizione delle stesse;

interroga

la S.V. quali misure intenda adottare per rendere agevole la fruizione di suddetti parchi e migliorare quindi la sicurezza dei più piccoli all’interno della stessa onde evitare spiacevoli infortuni e relative denunce da parte dei cittadini nei confronti di codesta Amministrazione.

E se non ritenga improcrastinabile l’intervento attraverso una programmazione, a tutt’oggi inesistente, che miri a ridare decoro e funzionalità ai parchi, oltre che sicurezza ai tanti frequentatori, non solo a ridosso della stagione balneare ma per tutto l’anno, perché a mio avviso è importante che queste aree vengano frequentate e rese agibili per tutti i giorni dell’anno.