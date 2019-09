La Juve vince lo scudetto e in tutta Italia partono i festeggiamenti. La squadra allenata da Antonio Conte, battendo il Palermo per 1-0 (rigore di Vidal) ha conquistato matematicamente la vittoria del titolo. I tifosi della Vecchia Signora, sparsi a milioni in tutta Italia (e nel mondo) si erano riuniti per assistere a questa importante sfida. A Vasto la sede dello Juventus Club "Antonio Conte" vedeva la presenza di tifosi di ogni età, guidati dal presidente Vincenzo Travaglini, dalle sorelle Paola e Laura Del Casale e tutto il direttivo. Dai più piccoli, che per la prima volta si trovano a festeggiare una vittoria della squadra del cuore a tifosi avanti con gli anni, che possono gioire ancora una volta.

Al fischio finale dell'arbitro esplode la gioia. Il tempo di guardare in tv la squadra che festeggia sul terreno e negli spogliatori dello Juventus Stadium che i tifosi bianconeri vastesi si sono spostati in piazza Rossetti, dove abitualmente i tifosi di tutte le squadre di calcio si ritrovano per celebrare le vittorie della squadra di turno.

E così, tra caroselli di auto e moto, maglie, sciarpe e bandiere, la festa è andata avanti per qualche ora. C'è qualche fumogeno e si intonano cori da stadio, dedicati ai propri beniamini e rivolti agli avversari con i classici sfottò. Compaiono le magliette celebrative con i 31 scudetti. La disputa è ormai nota, con la federazione che ne conteggia 29 e la Juve ei suoi tifosi che ne continuano a mostrare 31. A Vasto, a regolare la questione, ci ha pensato un gruppo capitanato da Stefano Pollutri. Per loro le magliette "Keep calm and sono 31", riprendendo un tormentone della rete.