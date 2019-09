Un fine settimana amaro per Andrea Iannone e la Ducati. Il pilota vastese, dopo essere caduto nelle prove ufficiali del Gran Premio di Spagna, ha interrotto anzitempo la sua gara sul tracciato di Jerez per una nuova caduta. Iannone, partito undicesimo dalla griglia di partenza, aveva recuperato una posizione e stava girando con un buon ritmo quando una scivolata lo ha messo fuori causa.

Dopo i problemi all'avambraccio che ne avevano condizionato le prime due gare e la botta rimediata ieri, per Iannone è arivata questa nuova caduta che sembra però non aver creato conseguenze gravi. Per il pilota in sella alla Ducati del Team Pramac una tappa da dimenticare e lo sguardo puntato sul prossimo appuntamento, a Le Mans in Francia.

A trionfare nella gara è stato un terzetto iberico, che ha mandato in visibilio gli appassionati spagnoli presenti sul circuito di Jerez. Dani Pedrosa ha tagliato per primo il traguardo, davanti a Marquez e Lorenzo. Quarto è arrivato Valentino Rossi.