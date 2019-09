Sarà necessario un intervento chirurgico per tentare di risolvere il problema all'avambraccio che sta condizionando la stagione di Andrea Iannone. E' lo stesso pilota ad annunciarlo via Twitter: "Martedì a Barcellona mi opererò al braccio dx ! Cercherò di essere pronto per Le Mans!". Il fine settimana che si è appena concluso ha visto Iannone perseguitato dalla sfortuna sul tracciato di Jerez. Caduto in prova ed in gara ha dovuto aggiungere altri fastidi fisici (in particolare ad un ginocchio) a quelli che si portava dietro da diverse settimane.

All'inizio si era ipotizzato un problema al sottotuta, che comprimeva in maniera eccessivo il suo avambraccio. Ora, invece, dopo un consulto medico è arrivata la decisione di ricorrere all'intervento chirurgico, che sarà eseguito dal professor Mir presso la clinica Dexeus di Barcellona. Il pilota vastese sarà costretto quindi a saltare le sessioni di test in programma a Jerez e al Mugello e avrà meno di due settimane di tempo per recuperare la migliore condizione così da presentarsi al via del gran premio di Le Mans.