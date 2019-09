Dopo un gran campionato, i giovanissimi regionali della Bacigalupo hanno raggiunto l'obiettivo della qualificazione alle semifinali approdando tra le prime quattro squadre d'Abruzzo. In attesa della semifinale contro il Poggio degli Ulivi, in programma sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto, ripercorriamo la meravigliosa stagione dei ragazzi di mister Maurizio Baiocco.



Dopo l´accordo tra Bacigalupo e Virtus Vasto che ha fatto nascere un grande progetto per il settore giovanile, a fine luglio 2012 si parte con i primi raduni allo stadio Aragona: presenti una quindicina di ragazzi ´98, una discreta base da cui partire per poi aggiungere nuovi elementi che avrebbero completato il gruppo. La vera e propria preparazione della Bacigalupo comincia venerdì 17 agosto all´Istituto San Gabriele: si conferma lo "zoccolo duro" di 16-17 ragazzi ´98, un numero forse un po´ al di sotto delle aspettative.



Comunque la qualità della squadra è buona e le prime cinque partite amichevoli dimostrano che si può fare bene, anche se c´è molto da lavorare per migliorarsi: il bottino del precampionato è di tre vittorie (con Fossacesia, Caldora e Pineto), un pareggio (con la Val di Sangro) e una sconfitta (con la R.C. Angolana). Intanto con il passare dei giorni proseguono gli allenamenti al campo dell´Incoronata e si avvicina l´inizio del campionato, in programma sabato 22 settembre: alla prima giornata il calendario regala un´affascinante sfida contro il River, una delle tradizionali "regine" del calcio giovanile abruzzese. L´esordio della Bacigalupo è positivo: arriva una vittoria per 1-0 (rete al 54´ di Natalini), un risultato di misura che dimostra il grande equilibrio che regna nel campionato.



Questa tendenza si conferma nella seconda giornata, nella quale va in scena il derby tra la Bacigalupo e la Virtus Vasto, che schiera i ragazzi nati nel ´99: la squadra di mister Maurizio Baiocco ottiene un altro successo di misura, anche questa volta per 1-0 (decide ancora un gol di Natalini al 61´). Più facile la partita contro il Sant´Anna, battuto con un netto 8-0 (doppietta di Fiore e reti di Natalini, Tafili, Pianese, Libero, Ciafardini e Natarelli), un risultato largo che sembra essere di buon auspicio per le settimane successive.



E invece alla quarta giornata la Bacigalupo colleziona il suo primo passo falso: contro l'Acqua e Sapone, che è ancora a secco di punti, i vastesi sciupano parecchie occasioni da gol e non vanno oltre lo 0-0; un segnale che c´è ancora molto da lavorare per mister Maurizio Baiocco, soprattutto per migliorare la concretezza davanti alla porta avversaria. Un buon banco di prova arriva nel turno successivo: sabato 20 ottobre alla 167 di Vasto la Bacigalupo ospita l´insidiosa Flacco Porto.



La partita si sblocca al 14´ con un gol in mischia di Vicoli, poi subito dopo l´intervallo i padroni di casa raddoppiano con una rete da cineteca firmata da Tafili (stop di petto e tiro al volo con palla che si infila sotto la traversa). I pescaresi accorciano le distanze, ma sono costretti a subire il gol di Pianese che fissa il risultato finale sul 3-1 in favore della squadra di mister Baiocco. Nei due impegni successivi, validi per la sesta e per la settima giornata, la Bacigalupo batte per 3-0 sia il San Salvo (marcature di Natalini, Vicoli e Valette) sia il Fossacesia (reti di Benvenga, Fiore e Tafili) e conquista altre due importanti vittorie che la proiettano in testa alla classifica a pari punti con la D´Annunzio Marina, la prossima avversaria dei vastesi.



E così sabato 3 novembre alla 167 va in scena un equilibratissimo scontro al vertice: lo 0-0 resiste fino ai minuti di recupero del secondo tempo quando la squadra di mister Baiocco sfrutta un errore della difesa pescarese (fino a quel momento perfetta) e segna con Natalini il gol della vittoria che lancia la Bacigalupo da sola in vetta in classifica. E´ un primato che comunque dura poco, visto che il sabato successivo i vastesi perdono per 1-0 a Penne incappando in una delle più brutte prestazioni stagionali. Ci si aspetta il riscatto domenica 18 novembre, quando sul campo di Vasto Marina (167 non disponibile per l´esposizione delle reliquie di Giovanni Paolo II) la Bacigalupo affronta l´ostica Giovanile Chieti.



Nella prima ora di gioco è buona la prova offerta dai vastesi che passano in vantaggio con un colpo di testa di Frangione e sciupano diverse occasioni per il raddoppio; negli ultimi 10 minuti però la squadra di mister Baiocco si disunisce e commette alcune ingenuità che regalano il pareggio alla Giovanile Chieti. L´1-1 finale lascia l´amaro in bocca alla Bacigalupo che, dopo il decimo turno, scivola fuori dalla zona qualificazione, a -3 dalla R.C. Angolana (prima) e a -2 dalla D´Annunzio Marina (seconda).



Sembra un periodo abbastanza difficile per i vastesi che però rispondono sul campo alle critiche rifilando due netti 5-0 al Francavilla (poker di Natalini e gol di Vicoli) e allo Sporting Casoli (doppietta di Natalini e reti di Pianese, Libero e Ciafardini): questi 6 punti ottenuti consentono alla formazione di mister Baiocco di tornare da sola al secondo posto, sempre a -3 dalla capolista R.C. Angolana ma +2 sulla D´Annunzio Marina che colleziona invece due pareggi consecutivi contro Penne e Lauretum.



Domenica 9 dicembre un´incessante nevicata costringe la Bacigalupo a rinviare per impraticabilità di campo la gara di Loreto Aprutino; si torna a giocare sabato 15 dicembre contro una volenterosa Spal Lanciano che, nonostante l´ultimo posto in classifica, dà molto filo da torcere agli avversari. I vastesi comunque riescono ad avere la meglio negli ultimi 20 minuti grazie alle marcature di Tafili, Benvenga, Natalini e Vicoli: dopo la vittoria per 4-0 con i frentani, la squadra di mister Baiocco (che deve anche recuperare la gara contro il Lauretum) è seconda a -6 dalla capolista R.C. Angolana, alla vigilia dello scontro contro i nerazzurri in programma proprio nell´ultimo turno del girone di andata.



Sabato 22 dicembre, al campo Zanni di Pescara, la Bacigalupo compie l´impresa e batte per 2-1 la R.C. Angolana al termine di una gara difficilissima, decisa dalle reti ospiti di Benvenga al 50´ e di Natalini al 58´ che rimontano l´iniziale vantaggio dei padroni di casa. La R.C. Angolana esce sconfitta immeritatamente fallendo diverse palle gol, i vastesi ringraziano e si portano a -3 dalla capolista che potrebbe essere agganciata in caso di vittoria nel recupero di Loreto Aprutino, fissato per sabato 29 dicembre.



Nei giorni che seguono il grande colpo ottenuto a Pescara c´è molta euforia (forse anche troppa) nella squadra di mister Baiocco che però non sa di stare andando incontro al periodo più buio e negativo del suo campionato. Contro il Lauretum infatti la Bacigalupo mette in scena la sua peggiore prestazione stagionale, perdendo meritatamente per 1-0 e fallendo l´aggancio alla vetta della classifica.



Le condizioni pessime del terreno di gioco dello stadio "Acciavatti" sono solo una parziale scusante per i vastesi che quindi terminano il girone di andata secondi a quota 35 punti, a -3 dalla capolista R.C. Angolana ma a +2 sulla Giovanile Chieti (terza), a +5 sulla D´Annunzio Marina (quarta) e a +6 sulla Flacco Porto (quinta).



Sabato 5 gennaio 2013, nella prima partita del nuovo anno, comincia il girone di ritorno e la squadra di mister Baiocco deve cercare di riscattare sul campo del River l´opaca prova di Loreto Aprutino. Al Celdit di Chieti invece la Bacigalupo colleziona la seconda sconfitta consecutiva e perde ancora per 1-0, dimostrando di attraversare un periodo nerissimo e di essere in netta flessione.



Qualche segnale di risveglio arriva nell´amichevole di mercoledì 9 gennaio contro la rappresentativa del Molise: i vastesi offrono una buona prova nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-1, ma poi nella ripresa gli avversari rimontano e alla fine vincono per 4-2.

Le tre sconfitte consecutive (due in campionato e una in amichevole) rappresentano sicuramente un campanello d´allarme per la squadra di mister Baiocco che non può permettersi altri passi falsi: sabato 12 gennaio, nel diciassettesimo turno, c´è il derby contro i ´99 della Virtus Vasto che chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 e sembrano confermare il momento buio della Bacigalupo. Un'altra sconfitta sarebbe sicuramente una mazzata per i ragazzi di mister Baiocco nei quali però, dopo l´intervallo, scatta una reazione d´orgoglio. Nella ripresa arriva subito il pareggio di Benvenga, poi sale in cattedra Natarelli che con due gol di ottima fattura porta la Bacigalupo avanti per 3-1; nel finale Ciafardini segna anche il gol del definitivo 4-1 in favore della squadra di mister Baiocco che finalmente rialza la testa e interrompe la striscia negativa.



E' una vittoria che però non cancella tutti i problemi della Bacigalupo che nella successiva trasferta di Chieti contro il Sant´Anna soffre per buona parte del match: infatti i vastesi, in vantaggio con una rete di Benvenga al 15´, rischiano più volte di venire ripresi sul pareggio dagli avversari. Negli ultimi 10 minuti comunque una doppietta di Pianese fissa il punteggio finale sul 3-0 in favore della squadra di mister Baiocco che può tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.



Segnali più confortanti nella gara di sabato 27 gennaio con l´Acqua e Sapone: nel netto successo per 6-1 (poker di Pianese e doppietta di Natalini) c´è anche il primo rigore stagionale a favore della Bacigalupo che dopo 19 turni interrompe l´astinenza di tiri dagli 11 metri. La buona prova offerta contro la compagine di Montesilvano deve essere confermata la settimana successiva, quando i ragazzi di mister Baiocco, ancora secondi in classifica, fanno visita alla Flacco Porto (terza con 5 punti di ritardo) in una sfida che si preannuncia delicata e importantissima.



I pescaresi partono a mille e nel primo tempo si portano avanti per 2-0, sfiorando anche il tris che però viene negato da ottime parate del portiere vastese Antonino. La Bacigalupo, rimasta in partita, gioca una grande ripresa e con le reti di Natalini e Tafili riesce a recuperare il doppio svantaggio pareggiando per 2-2. E´ un risultato fondamentale per la squadra di mister Maurizio Baiocco che resta saldamente in zona qualificazione (al secondo posto) conservando 5 punti di vantaggio sulla terza posizione.



E' proprio dopo il prezioso pareggio ottenuto con la Flacco Porto che la Bacigalupo inanella un´incredibile serie di vittorie consecutive (ben 10) collezionando tutti e 30 i punti a disposizione negli ultimi 10 turni. Si comincia con il San Salvo, battuto con un secco 4-0 (doppietta di Natalini e gol di Pianese e Benvenga); la settimana successiva i vastesi, grazie a una rete in avvio di gara di Fiore, vincono per 1-0 a Fossacesia.



Domenica 24 febbraio è in programma un´altra trasferta per i ragazzi di mister Baiocco, di scena a Pescara sul difficile campo della D'Annunzio Marina: finisce in goleada per i vastesi che sfoderano la miglior prestazione del campionato. Il meritato successo per 5-1 (doppiette di Pianese e Natalini e gol di Benvenga) testimonia il buon momento di forma della Bacigalupo che la settimana successiva sconfigge anche il Penne con una doppietta di Benvenga. La Flacco Porto comunque, l´unico avversario che sembra poter dare ancora fastidio, rimane a 5 punti di ritardo dalla squadra di mister Baiocco che domenica 10 marzo è attesa da un insidioso impegno sul campo della Giovanile Chieti.



Arriva un´altra grande vittoria dei vastesi (1-0, rete al 47´ di Natalini) che viene anche accompagnata dalla clamorosa sconfitta della Flacco Porto, battuta per 2-0 dal fanalino di coda Spal Lanciano: la Bacigalupo, a 5 giornate dalla fine, vola a +8 sui pescaresi terzi in classifica. Un margine sicuramente rassicurante che fa mettere alla formazione di mister Maurizio Baiocco un piede e mezzo nelle semifinali regionali: i vastesi comunque non abbassano la guardia e rifilano un largo 7-1 al Francavilla (doppietta di Natalini e gol di Frangione, Benvenga, Natarelli, Pianese e Tafili), portandosi addirittura a +11 sulla Flacco Porto che perde anche con la capolista R.C. Angolana.



Così la matematica certezza di essere tra le prime quattro d´Abruzzo può arrivare già domenica 7 aprile (subito dopo la sosta pasquale), espugnando il terreno dello Sporting Casoli. La Bacigalupo non perde l´occasione: grazie alla rete di Tafili e alla doppietta di Natalini, vince per 3-2 e può brindare, con tre giornate d´anticipo, alla qualificazione alle semifinali regionali. Nonostante l´obiettivo del secondo posto già raggiunto, la squadra di mister Baiocco piega anche il Lauretum (3-1, doppietta di Pianese e gol di Natarelli) e la Spal Lanciano (5-2, tripletta di Natalini e doppietta di Pianese), prima di affrontare nel trentesimo e ultimo turno la capolista R.C. Angolana in una gara sentita ma ininfluente ai fini della classifica. Arriva comunque il decimo successo consecutivo per i vastesi: la Bacigalupo si conferma la bestia nera della R.C. Angolana e la batte anche al ritorno, ancora per 2-1.



Decisiva la doppietta di Natalini che si laurea capocannoniere, con 30 reti realizzate, del campionato regionale giovanissimi girone B. Alla fine della regular season la squadra di mister Maurizio Baiocco colleziona 75 punti, frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 85 gol fatti e 18 subiti; ha il miglior rendimento interno del raggruppamento, con 43 punti ottenuti, ed è l´unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche (solo la Giovanile Chieti è riuscita a strappare un pareggio nella gara disputata sul campo di Vasto Marina).



Addirittura sul terreno della 167, comprendendo anche il derby di andata che si giocava in casa della Virtus Vasto, la Bacigalupo ha fatto en plein, conquistando 14 vittorie su 14 partite disputate (più il successo ottenuto sul campo Ezio Pepe contro il Lauretum). Numeri impressionanti che testimoniano la forza della squadra di mister Maurizio Baiocco. Ora c´è all´orizzonte la semifinale regionale contro il Poggio degli Ulivi, primo classificato del girone A: i vastesi sono pronti a dare il massimo e di certo non si vogliono fermare qui. Di seguito i nomi di tutti i ragazzi che si sono resi protagonisti di questo indimenticabile campionato.





GIOVANISSIMI REGIONALI 1998 BACIGALUPO VASTO

Portiere: Antonino Vittorio.

Difensori: Aganippe Giorgio, Bruno Eugenio, Di Casoli Roberto, Femminilli Giuseppe Nicola, Frangione Marco (capitano), Vicoli Giammarco.

Centrocampisti: Carriero Erminio, Ciccotosto Andrea (2000), Esposito Alessandro, Fiore Michele, Libero Nazario, Tafili Henri, Valette Raul.

Attaccanti: Benvenga Michele, Ciafardini Mattia, Natalini Piermatteo, Natarelli Domenico, Pianese Francesco.

Allenatore: Baiocco Maurizio.





Loris Napoletano