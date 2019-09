Li avevano abbandonati in un cassonetto per la raccolta degli indumenti usati. Un passante ha sentito dei miagolii e ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sono arrivati sul posto gli uomini della caserma di Gissi, che dal contenitore hanno estratto la scatola in cui c'erano due gattini appena nati. I due felini sono stati poi consegnati al Gruppo Comunale di Protezione civile di Vasto. "Dopo averli lavati e rifocillati - ha spiegato Eustachio Frangione- li abbiamo fatti visitare dal veterinario che fa parte del nostro gruppo, che li ha anche vaccinati.

Quando si è trattato di trovare qualcuno che li accogliesse sono stati tanti i vastesi che si sono offerti per dare loro accoglienza". Fortunatamente, alla crudeltà di chi li aveva rinchiusi in una scatola e gettati in un cassonetto, destinandoli a morte certa, hanno fatto seguito il buon cuore e l'amore per gli animali di altri cittadini.