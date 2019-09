E' Franco Menna, commerciante vastese, il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Chieti. Menna, che ha già ricoperto la carica di presidente dell'associazione vastese, succede alla guida del direttivo provinciale a Tommaso Marra, rimasto in carica per due mandati. Sono molti i vastesi nel direttivo che comprende più di 2.500 imprese associate nel territorio provinciale.

Per il neo presidente il compito non semplice, visto il particolare momento economico, di tracciare le linee guida per il rilancio del territorio attraverso le sue aziende.

Il direttivo di Confesercenti Chieti: Paola Fiore, Domenico Gualà, Simone Lembo, Franco Menna, Patrizio Lapenna, Daniele Udassi, Marco Di Florio, Antonio Galizia, Elio Fiorito, Giuseppe Susi, Panfilo Tascione, Dino Montefusco, Daniele Colantonio, Marina De Marco, Claudio Di Girolamo, Giuseppe Gentile, Leonardo Landolfo, Alessandra Carulli, Lido Legnini, Danilo D’Urbano, Mirta Pesa, Paola Piccinino, Maurizio Rapino, Luca Esposito, Rita D’Antonio, Marco Di Paolo, Enzo Giammarino, Dino Di Giulio, Enzo Rotolo, Gennaro De Francesco, Luca Montemaro, Tommaso Marra, Bruno Natale, Vinceslao Ruccolo, Teresa De Camillis, Viviana Natale, Alessandro Amoroso, Claudio Ucci, Marco Ucci.