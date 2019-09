"Antonio Spadaccini è stato l'agnello sacrificale del centrosinistra. Lo invito a rimanere vice sindaco di Vasto. Lapenna è stato politicamente ricattato da gruppi interni al suo partito". A rivolgere un appello al vice sindaco dimissionario è Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

"Su questa vicenda ci sono molte ombre. Forse Spadaccini è l'unico politico serio di questa amministrazione, un uomo che non ha interessi personali nel fare politica, ma è stato fatto fuori da gruppi e interessi personali altrui. E' stato messo nelle condizioni di andare via per non essere umiliato, perché, dopo essere rimasto senza partito, era l'anello debole della Giunta Lapenna. Come un kamikaze, ha preferito suicidarsi politicamente per non essere impallinato. In questo centrosinistra - afferma Alinovi - non vedo segnali di cambiamento. Nemmeno nel Pd, dove il segretario, Antonio Del Casale, pur essendo poco più che ventenne, parla un linguaggio vecchio. Ho il sospetto che dietro di lui ci sia qualche vecchio ventriloquo della politica".