In occasione del Giro d’Italia, dal 5 al 12 maggio presso la struttura del Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo Marina, il biotopo costiero dietro le Nereidi (Lungomare Cristoforo Colombo), si terrà una importante mostra fotografica nazionale.

Verranno esposte le 20 fotografie vincitrici nel 2012 dell’edizione italiana del progetto Wiki Loves Monuments, un concorso fotografico internazionale indetto da Wikipedia, che coinvolge cittadini di tutto il mondo nel documentare il proprio patrimonio culturale. San Salvo ospiterà l’unica data prevista in Abruzzo e Molise.

Nei locali del Giardino Botanico, in una splendida cornice naturalistica a pochi passi dal mare, saranno esposte anche 20 fotografie del Vastese e del Trigno, scelte tra gli scatti dei soci del Centro Studi Montagna Vastese e Valle del Trigno, associazione nata per promuovere la cultura e l’ambiente del Vastese e del vicino Molise.

La mostra è organizzata dal Centro Studi Montagna Vastese, con il patrocinio del comune di San Salvo, del Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo e del Comitato “Tutti in maglia rosa” per il Giro d’Italia.

Nell’ambito della mostra sono previste, inoltre, 3 presentazioni di libri, importanti occasioni di approfondimento e confronto sulle tematiche naturalistiche e storico-culturali del territorio abruzzese e molisano.

PROGRAMMA dal 5 al 12 maggio 2013

Domenica 5 maggio 2013 ore 11:00 - INAUGURAZIONE MOSTRA

Domenica 5 maggio ore 18:00 - Giardino Botanico Mediterraneo – Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (CH)

PRESENTAZIONE del volume “Grandi Alberi d’Abruzzo” di Francesco Nasini.

Il volume raccoglie storie e leggende di 108 patriarchi verdi d’Abruzzo. 13 alberi monumentali tra i più grandi e vetusti sono presenti nel Vastese e recentemente sono stati protetti dalla Legge regionale del 12 settembre 2012. Francesco Nasini, da anni coltiva una profonda passione per gli alberi monumentali impegnandosi attivamente per la loro tutela. L’autore, ci illustrerà da vicino gli esemplari del nostro territorio e l’importanza della loro tutela e valorizzazione.

Venerdi 10 maggio 2013 ore 18:00 - Giardino Botanico Mediterraneo – Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (CH)

PRESENTAZIONE del volume ”Storia dell’Ambiente nell’Appennino Centrale” di Aurelio Manzi.

Aurelio Manzi, botanico e naturalista, ha pubblicato oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere ed è autore e coautore di opere di carattere divulgativo tra cui Flora popolare d’Abruzzo, Piante sacre e magiche in Abruzzo, il Libro rosso delle piante d’Italia e molte altre.La sua ultima opera “Storia dell’ambiente nell’Appennino Centrale” è un affascinante viaggio nella storia naturale del nostro splendido territorio che consente di scoprire con un linguaggio efficace e chiaro la trasformazione della natura in Abruzzo dall’ultima glaciazione sino ai nostri giorni. In particolare l’autore si soffermerà sugli aspetti storici e paesaggistici che riguardano da vicino il territorio vastese e le aree limitrofe.

Sabato 11 maggio 2013 ore 17:00 - Giardino Botanico Mediterraneo – Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina (CH)

PRESENTAZIONE del Romanzo storico “Viteliù – Il nome della libertà” di Nicola Mastronardi – con Introduzione dell’archeologo Davide Aquilano

Viteliú, termine osco da cui derivò la parola latina Italia, è un viaggio nel mondo nascosto dei popoli italici. E sono proprio gli Italici i protagonisti di questo sorprendente romanzo d’esordio: i Sanniti, i Marsi, i Peligni, i Piceni, i valorosi dodici popoli dell’Appennino centrale che si unirono per costruire il loro sogno di libertà contro la prepotenza romana. Una storia avvincente ed emozionante alle radici stesse della nostra identità nazionale. Il romanzo ha riscosso notevole successo di pubblico e critica ed il 25 aprile 2013 è stato presentato a Bruxelles presso la Sala stampa del Parlamento Europeo. L’autore sarà presente per illustrare curiosità e approfondimenti dell’avvincente romanzo. Il volume sarà presentato dall’archeologo Davide Aquilano, massimo conoscitore della storia antica del nostro territorio.



INFO

La mostra fotografica WIKI LOVES MONUMENTS ITALIA e del VASTESE potrà essere visitata tutti i giorni da domenica 5 maggio a domenica 12 maggio la mattina ore 10:00 – 12:00 e il pomeriggio ore 15:00 – 19:00presso la struttura CEA del Giardino Botanico Mediterraneo, Biotopo costiero sito sul Lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina (CH).

La partecipazione alla Mostra e alle presentazioni dei libri è gratuita ed aperta a tutti.

email: altovastese@gmail.com

sito web: www.altovastese.it

facebook: www.facebook.com/altovastese.it

telefono: 340.5408320 e 335.5894694