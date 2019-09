La Vastese Juniores si gioca la vittoria del campionato Juniores Chieti lunedì 6 maggio alle ore 16.00 presso il campo sportivo San Tommaso a Vasto Marina.

I biancorossi sfideranno in casa il Fossacesia secondo in classifica, in caso di vittoria la squadra allenata da Michele Stivaletta si aggiudicherà il torneo e sarà promossa nel campionato Juniores d'Elite con due giornate d'anticipo.