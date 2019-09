Ha tentato di rubare l’auto ad un 42enne che, in quel momento, stava bevendo un caffè al bar. L’uomo è stato però bloccato da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vasto con l’accusa di furto aggravato. Il proprietario dell’auto l’aveva lasciata incustodita per pochi minuti con le chiavi inserite.



Per il ladro, un 28enne del posto, è stato “un gioco da ragazzi” infilarsi in macchina e avviare il motore. Per sua sfortuna però una gazzella dei carabinieri stava transitando proprio in quel momento. I militari, hanno visto un uomo uscire dal bar e gridare a squarciagola.



A quel punto, si sono resi conto di quello che stava accadendo e sono subito intervenuti riuscendo a bloccare il ladro. Arrestato con l’accusa di furto aggravato, il 28enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato giudicato con rito direttissimo e posto agli arresti domiciliari.