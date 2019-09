Si terrà domani mattina, domenica 5 maggio, alle ore 10, l’inaugurazione del restyling della Scalinata Rossetti,che si affaccia sulla suggestiva Loggia Amblingh di Vasto.

Interverranno il sindaco, Luciano Lapenna, ed il governatore Lions del Distretto 108/A, Giuseppe Rossi.

L’evento è stato presentato stamane a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il primo cittadino, il vice presidente del consiglio comunale Luigi Marcello, Presidente del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e promotore dell’iniziativa e quanti hanno collaborato alla riuscita del progetto.

“Un grazie di cuore a tutti – ha detto il sindaco di Vasto – con la speranza che queste iniziative scoraggino i numerosi atti di vandalismo che continuano a danneggiare gli angoli più suggestivi della nostra città. Non vi nascondo che sono un po’ stanco ma non è certamente questo il momento di abbassare la guarda. Ben vengano, quindi, iniziative di questo genere”.

Inaugurazione, quella in programma domenica mattina, che avviene a conclusione del progetto Arte in Borgo, nato da un’idea del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e del Comune di Vasto, grazie alla fattiva collaborazione del laboratorio di ceramica Creta Rossa e del Liceo Artistico Pantini-Pudente.

Una iniziativa che intende sensibilizzare ulteriormente i ragazzi e tutta la città ad un più consapevole rispetto di quello che è il bene comune, oltre a conoscere in maniera più approfondita gli angoli nascosti del centro storico cittadino.

“Nel progetto della scalinata, per cinque giorni, 60 studenti del Liceo Artistico vastese, coordinati dal laboratorio Creta Rossa e dalla professoressa Maffei, hanno smaltato, rifinito, disegnato e dipinto circa 500 mattonelle in ceramica le quali sono state cotte successivamente in forno a circa 950° - ha aggiunto il presidente del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna Luigi Marcello - i decori scelti per le mattonelle hanno preso spunto dalle tipicità del territorio e dalle sue tradizioni. Data la collocazione della scalinata, adiacente alla casa natia del poeta Gabriele Rossetti, alcuni gradini, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettiani, sono stati dedicati ai versi che il poeta scrisse per la sua città.

Un ringraziamento per la bellissima e costruttiva esperienza va al Lions Club per aver creduto in un progetto di riqualificazione ricco di valenza sociale e didattica, al dirigente scolastico Letizia Daniele, ai docenti e agli studenti del Liceo Artistico per aver dato il massimo impegno nonostante le difficoltà oggettive per una tecnica decorativa a loro sconosciuta”.

Durante l’inaugurazione di domenica sono previste le esibizioni di alcuni allievi della Scuola Civica Musicale Ritucci Chinni e della banda musicale della Scuola Media Rossetti.

(Comune di Vasto - Ufficio stampa)