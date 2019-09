Non si è fermato all’alt intimatogli da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto che stava svolgendo un posto di controllo alla circolazione stradale. A bordo di una “Smart”, alla vista dei militari, ha accelerato cercando di dileguarsi tra le vie del centro abitato.



Inseguito dagli uomini dell’Arma, il giovane, un 21enne del posto, è stato poi bloccato e tratto in arresto. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto quando hanno visto che il giovane alla guida della “Smart” non si è fermato sono saliti in macchina e lo hanno inseguito. Giunti in via Spataro sono riusciti a bloccarlo costringendolo a fermarsi.



A quel punto lo hanno perquisito scoprendo il motivo per il quale aveva tentato la fuga: nella tasca dei suoi pantaloni deteneva 66 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. Nella sua abitazione sono stati poi recuperati altri 2 grammi di hashish. Il 21enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla locale casa circondariale.