Parte bene per Andrea Iannone il weekend del Gran Premio di Spagna. Nelle prove del venerdì il pilota vastese ha staccato un ottimo settimo tempo, riuscendo ad essere il migliore dei piloti in sella ad una Ducati. Nei giri compiuti sul tracciato di Jerez Iannone sembra aver trovato risoluzione ai problemi all'avambraccio, che lo hanno frenato nei primi gp della stagione.

Inoltre, con il tempo che passa, migliora il suo feeling con la Ducati del Team Pramac. Le sensazioni sono assolutamente positive, con Iannone intenzionato a dimostrare in pista tutto il suo valore. La giornata odierna sarà per lui fondamentale. C'è da tentare l'ingresso del Q2 senza passare dalla Q1, cosa che gli permeterebbe di risparmiare le sue gomme e concentrarsi sulla ricerca dell'assetto migliore per la gara.

La pista iberica è una di quelle su cui Iannone riesce a tirare fuori il meglio di sè e anche la Ducati ottiene sempre delle buone prestazioni. Con questi presupposti il centauro vastese potrà affrontare la giornata delle qualifiche e poi, una volta definita la posizione in griglia, concentrarsi sulla gara di domenica.