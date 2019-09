E' indagata per favoreggiamento anche l'ex legale di Rubin Talaban, il sicario che materialmente il 16 aprile scorso ha gettato l'acido in faccia a Lucia Annibali. E' l'avvocatessa Ina Begici, di 31 anni, italo-albanese, con studio a Pesaro. Dopo una perquisizione di casa e ufficio, e' stata dichiarata incompatibile per la difesa di Talaban, arrestato il primo maggio a San Salvo Marina, dove era ospitato da due suoi connazionali, Arvid e Arlind Apahia, che verranno processati il 9 maggio prossimo per direttissima. I due fratelli sono accusati di favoreggiamento.

La Begici avrebbe parlato al telefono con il latitante albanese e con alcuni suoi parenti, consigliandogli di leggere i giornali visto che lo stavano cercando per arrestarlo. (fonte Ansa)