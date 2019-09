Parte oggi da Napoli il Giro d'Italia 2013, 96° edizione della corsa rosa, che il 10 maggio prevede la San Salvo-Pescara, 7° tappa della rassegna, di 177 km.

23 le squadre al via, sono le seguenti: Garmin-Sharp, AG2R La Mondiale, Team Argos-Shimano, Astana Pro Team, Blanco Pro Cycling, BMC Racing Team, Cannondale, Euskaltel Euskadi, FDJ, Lampre-Merida, Lotto Belisol Team, Movistar Team, Omega Pharma-Quick Step Cycling Team, Orica Greenedge, Radioshack Leopard, Sky Procycling, Team Saxo-Tinkoff, Vacansoleil-DMC Pro Cycling Team, Katusha Team, Androni Giocattoli, Bardiani Valvole-CSF Inox, Colombia, Vini Fantini-Selle Italia.

207 i corridori in gara, ma solo uno succederà al canadese Ryder Hesjedal, vincitore lo scorso anno. Tra i favoriti l'italiano Vincenzo Nibali dell'Astana e l'inglese Bradley Wiggins del Team Sky. Con la Vini Fantini-Selle Italia impegnati anche i due abruzzesi Danilo Di Luca e il giovane e promettente Matteo Rabottini di Pescara, vincitore lo scorso anno di una tappa e della classifica scalatori.

Le nazioni rappresentate sono 54, per la prima volta ci sono un cinese, Ji Cheng del Team Argos-Shimano e un greco, Ioannis Tamouridis dell’Euskaltel Euskadi.

Le maglie in palio quella rosa per il leader della classifica, rossa per il primo della classifica a punti, azzurra del miglior scalatore, bianca per il miglior giovane. La madrina di questa edizione è Alessia Ventura. La corsa terminerà il 26 maggio a Brescia.

Per San Salvo si tratta della prima volta e per l'importante evento sono previste varie iniziative legate al Giro d'Italia che saranno presentate lunedì in una conferenza stampa.

Di seguito l'elenco di tutti i partecipanti.



Garmin Sharp

Ryder HESJEDAL

Thomas DEKKER

Alex HOWES

David MILLAR

Peter STETINA



AG2R La Mondiale

Carlos Alberto BETANCUR

Davide APPOLLONIO

Manuel BELLETTI

Julien BERARD

Guillaume BONNAFOND

Hubert DUPONT

Ben GASTAUER

Sylvain GEORGES

Domenico POZZOVIVO



Team Argos - Shimano

John DEGENKOLB

Bert DE BACKER

Thomas DAMUSEAU

Koen DE KORT

Patrick GRETSCH

Cheng JI

Tobias LUDVIGSSON

Luka MEZGEC

Albert TIMMER



Astana Pro Team

Vincenzo NIBALI

Valerio AGNOLI

Fabio ARU

Andrey ZEITS

Dmitry GRUZDEV

Tanel KANGERT

Frederik KESSIAKOFF

Paolo TIRALONGO

Alessandro VANOTTI



Blanco Pro Cycling

Robert GESINK

Jack BOBRIDGE

Stef CLEMENT

Juanma GARATE

Wilco KELDERMAN

Steven KRUIJSWIJK

Paul MARTENS

Maarten TJALLINGII

Maarten WYNANTS



BMC Racing Team

Cadel EVANS

Taylor PHINNEY

Daniel OSS



Cannondale

Tiziano DALL’ANTONIA

Paolo LONGO BORGHINI

Alan MARANGONI

Fabio SABATINI

Cristiano SALERNO

Cayetano SARMIENTO

Elia VIVIANI

Cameron WURF



Euskaltel Euskadi

Samuel SANCHEZ

Jorge AZANZA

Egoi MARTINEZ

Ricardo MESTRE

Miguel MINGUEZ

Ioannis TAMOURIDIS

Pablo URTASUN

Gorka VERDUGO

Robert VRECER



FDJ

Nacer BOUHANNI

Sandy CASAR

Murilo FISCHER

Arnaud JEANNESSON

Johan LE BON

Francis MOUREY

Laurent PICHON

Anthony ROUX

Jussi VEIKKANEN



Lampre - Merida

Mattia CATTANEO

Krijstian DURASEK

Roberto FERRARI

Przemyslaw NIEMIEC

Daniele PIETROPOLLI

Filippo POZZATO

Michele SCARPONI

José SERPA

Simone STORTONI



Lotto Belisol Team

Lars BAK

Dirk BELLEMAKERS

Brian BULGAC

Francis DE GREEF

Kenny DEHAES

Gert DOCKX

Adam HANSEN

Vicente REYNES

Frederik WILLEMS



Movistar Team

Eros CAPECCHI

Juan José COBO

Alex DOWSETT

José HERRADA

Pablo LASTRAS

Francisco VENTOSO

Giovanni VISCONTI

Benat INTXAUSTI



Omega Pharma - Quick Step Cycling Team

Mark CAVENDISH

Gianluca BRAMBILLA

Michal GOLAS

Iljo KEISSE

Jerome PINEAU

Serge PAUWELS

Gert STEEGMANS

Matteo TRENTIN

Julien VERMOTE



Orica Greenedge

Luke DURBRIDGE

Matthew GOSS

Leigh HOWARD

Jens KEUKELEIRE

Brett LANCASTER

Christian MEIER

Jens MOURIS

Svein TUFT

Pieter WEENING



Radioshack Leopard

Robert KISERLOVSKI

George BENNET

Danilo HONDO

Tiago MACHADO

Giacomo NIZZOLO

Nelson OLIVEIRA

Yaroslaw POPOVYCH

Hayden ROULSTON

Jesse SERGENT



Sky Procycling

Bradley WIGGINS

Sergio HENAO

Rigoberto URAN

Dario CATALDO

Christian KNEES

Danny PATE

Salvatore PUCCIO

Kanstantin SIVTSOV

Xabier ZANDIO



Team Saxo - Tinkoff

Matti BRESCHEL

Daniele BENNATI

Manuele BOARO

Mads CHRISTENSEN

Karsten KROON

Rafal MAJKA

Evgeni PETROV

Bruno PIRES

Rory SUTHERLAND



Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team

Pim LIGTHART

Grega BOLE

Martijn KEIZER

Maurits LAMMERTINK

Marco MARCATO

Rob RUIJGH

José RUJANO

Mirko SELVAGGI

Rafa VALLS

Frederik VEUCHELEN



Katusha Team

Giampaolo CARUSO

Maxim BELKOV

Pavel BRUTT

Vladimir GUSEV

Mikhail IGNATIEV

Dmitriy KOZONTCHUK

Luca PAOLINI

Angel VICIOSO

Yuri TROFIMOV



Androni Giocattoli

Fabio FELLINE

Giairo ERMETI

Mattia GAVAZZI

Tomas GIL

Franco PELLIZOTTI

Jackson RODRIGUEZ

Diego ROSA

Miguel Angel RUBIANO

Emanuele SELLA



Bardiani Valvole - CSF Inox

Enrico BATTAGLIN

Nicola BOEM

Francesco Manuel BONGIORNO

Marco CANOLA

Filippo FORTIN

Stefano LOCATELLI

Sacha MODOLO

Stefano PIRAZZI

Edoardo ZARDINI



Colombia

Fabio DUARTE

Darwin ATAPUMA

Edward AVILA

Robinson CHALAPUD

Leonardo DUQUE

Wilson MARANTES

Daliver OSPINA

Jarlinson PANTANO

Carlos Julian QUINTERO



Vini Fantini - Selle Italia

Mauro SANTAMBROGIO

Rafael ANDRIATO

Francesco CHICCHI

Danilo DI LUCA

Stefano GARZELLI

Oscar GATTO

Alessandro PRONI

Matteo RABOTTINI

Fabio TABORRE