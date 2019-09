Gli appassionati abruzzesi della palla a spicchi si auguravano un incrocio diverso, magari in finale. Ma la classifica della regular season ha messo di fronte nei quarti di finale playoff la BCC Vasto Basket e la Bls Lanciano. E così questa sera alle 20.30 al PalaBCC prendono il via le gare che assegneranno un posto in serie B. Per i biancorossi è come tornare a vivere le emozioni di un anno fa, quando iniziò la cavalcata trionfale che portò alla notte magica della promozione, con Benjamin Dutto in piedi sul canestro che resta un'immagine indelebile dei tantissimi tifosi presenti nel palazzetto vastese.

Oggi Ierbs e compagni hanno la possibilità di unire con un filo bianco-rosso, le scene del passato con quelle del presente. La BCC Vasto Basket, dall'alto del suo secondo posto al termine della stagione regolare, affronta i playoff con i favori del pronostico e potendo contare sul fattore campo. Non è un dettaglio da poco, perchè questo vuol dire che continuando a vincere tutte le sfide casalinghe, come avviene da un anno e mezzo a questa parte, i biancorossi sarebbero promossi.

Ma sono calcoli che coach Di Salvatore non vuole fare. Ha preparato al meglio il derby di stasera con Lanciano, sapendo che poi mercoledì ci sarà già un'altra gara. Servirà raccogliere ogni energia fisica e mentale, perchè da stasera inizia una sorta di nuovo campionato, dove tutto può accadere e i valori sono quanto mai livellati. Iniziare col derby non sarà semplice, ma questo potrebbe accendere l'entusiasmod ei tifosi chiamati a raccolta dalla società biancorossa. "Vi aspettiamo numerosi al PalaBCC - ha ripetuto in questi giorni il presidente Spadaccini- per vivere tutti insieme questo sogno. Vi chiediamo di indossare qualcosa di rosso, per dare un segno visivo di appartenenza e attaccamento alla squadra".

Palla a due alle 20.30. Biglietto d'ingresso al costo di 3 euro con gli under 18 che entrano gratis. Da Lanciano è atteso un gran numero di sostenitori.