Carlo Triglione, difensore della Vastese, terminata la stagione, ha voluto salutare e ringraziare tutto il gruppo che ha conquistato la vittoria del campionato. Un bellissimo messaggio che riprendiamo da Facebook, delle righe molto sentite, che meritano di essere pubblicate. Ennesima dimostrazione della grande forza e solidità di questo gruppo, unito e vincente.







E' passato tutto così in fretta che basta qualche giorno in cui non vedi i tuoi compagni di squadra che tutto sembra più triste, magari qualcosa non andava, ma tanto alle due di ogni giorno c'erano loro a farti tornare anche solo per un istante il sorriso sulle labbra, c'erano loro che vivevano con te le gioie e i "dolori" di un'annata tanto difficile quanto bella.



Ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa che porterò sempre con me...come faccio a dimenticare le sclerate di Radunanza, la "grossa" Mini di Cialdini, i polpacci oleati di Vittorio, i cross di Lorenzo, i bomboloni di Paperino, le "selle" di Umberto, le esultanze del capitano, i vestiti falsi di Luca, il sorriso di Daniele, le giacche hip pop di Mattia, li "ecchlave" del Compis, il finestrino della golf di Fabio, tutte le competizioni in cui ho battuto Orlando, la famosa motosega di Peppe, l'impressionante muscolatura di Maurizio, le interviste di Pantalone, la tecar loffia di Warner e le "situzioni" di Mimmo?



Non chiedetemi di dimenticarvi perché sono sicuro di non riuscirci!

Vi voglio bene!





Carlo Triglione