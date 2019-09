Da Antonio Spadaccini, vice sindaco dimissionario di Vasto, riceviamo e pubblichiamo:

"Confermo che il Sindaco mi ha chiesto di continuare a mantenere per alcuni giorni gli incarichi amministrativi fino alla mia sostituzione ufficiale.

Ho letto successivamente notizie e commenti che mi costringono ad alcune puntualizzazioni:

- non ad Ottobre 2012, ma nel Gennaio 2013, al momento della mia uscita dall’IdV, manifestai al Sindaco l’intenzione di dimettermi dall’incarico in Giunta, anche per gli impegni lavorativi;

- ho continuato fino ad ora il mio servizio amministrativo forte della fiducia del Sindaco e dell’appoggio incondizionato del consigliere comunale Elio Baccalà, con cui ho condiviso tutta la mia esperienza politica. Il suo sostegno che non è mai venuto meno ed ultimamente ha cercato in tutti i modi di indurmi a decidere diversamente. Di questo lo ringrazio ancora di cuore. Sono certo che continuerà in Consiglio comunale, quale persona buona e giusta, ad impegnarsi per il bene della nostra comunità cittadina;

- ritengo che la mia posizione politica all’interno della Giunta non fosse più debole di altre né tale da rendere dovute le mie dimissioni;

- diversamente da quanto letto in qualche articolo, oltre al Sindaco ed ai Colleghi di Giunta, anche i partiti di maggioranza, ad eccezione in verità del PSI, tramite la segreteria e/o altri eletti, mi hanno personalmente e pubblicamente manifestato tutta la loro stima e sollecitato al ripensamento".