E' stato necessario il trasporto in eliambulanza per soccorrere M.B., il 37enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro accaduto nella tarda mattinata di oggi a San Salvo.

L'uomo stava eseguendo lavori di riparazione su un camion ribaltabile parcheggiato davanti alla Ecodiesel di via Gargheta, quando improvvisamente la pedana del vano merci lo ha travolto. Il 37enne ha riportato un forte schiacciamento toracico, che in quei concitati momento gli rendeva difficile la respirazione. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile Valtrigno e i sanitari del 118, che hanno chiesto e ottenuto l'arrivo da Pescara dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale Santo Spirito.

Non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi rimane, comunque, riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Stazione di San Salvo che, attraverso le testimonianze, stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.