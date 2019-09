La rivista mensile Millecanali, che si occupa di radio e televisione, ha dedicato spazio a #sanremoinside, trasmissione ideata dal vastese Vincenzo Scardapane, alla realizzazione della quale ha contribuito anche Fabio Falcone. Di seguito l'articolo di Mariacristina Ferrazzo dal titolo Valeria Cannizzaro presenta #sanremoinside.



"Io lavoro per un programma Tv di approfondimento sul Festival, irriverente, con diversi conduttori, tra cui Fabio Falcone, Viviana Bazzani, Romina Falconi e Cesare Lanza, denominato “Sanremo Inside” – ci ha detto Valeria Cannizzaro al Palafiori (Casa Sanremo) – siamo riusciti a coprire tutta Italia tramite canali locali, soprattutto perché si è trattato di un format per Tv locali sì ma di qualità. dalla regia alla scrittura, alla ripresa, allo stesso cast. Siamo un gruppo che ha funzionato».



«Io mi occupo del sito Web di approfondimento – ha continuato Valeria, in cui si integrano sia spezzoni delle puntate che pezzi nuovi, che io e i colleghi scriviamo. Effettuiamo delle interviste e una serie di interventi Tv realizzando un prodotto multimediale tramite il sito.



Su quest’ultimo tutto viene integrato e c’è un’attività costante d’informazione, utilizzando più mezzi ed appliance. Il valore aggiunto è che siamo tutti giovani e stiamo imparando a lavorare e questo è importante. Abbiamo anche un contatto diretto con il pubblico tramite i social network, distribuendo i nostro prodotto a molte realtà televisive italiane. La maggior parte delle Tv che ci trasmettono sono al Sud.



Il programma è diverso dagli altri perché mette in luce i retroscena e comprende, ad esempio, l’intervista ad un passante quanto quella ai cantanti. E bisogna sempre fare le domande giuste.



Il sito è semplicissimo ed intuitivo. E si vede tutto bene, anche su smartphone e cellulari, in tempo reale. Veniamo da Palermo, da Milano, dalla Puglia e dall’Abruzzo e abbiamo lavorato benissimo insieme, con un ottimo affiatamento. Il deus ex machina di tutto è Vincenzo Scardapane, un giovane con tante idee e… voglia di riuscire".