E' finita nella trappola tesa dagli investigatori la banda che faceva sparire il rame dalle aziende di tre regioni: Marche, Abruzzo e Lazio. I rumeni arrestati sono sospettati di alcuni raid anche nel Vastese.

Gli arresti - Sette rumeni sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, perche' accusati di essere i componenti di un banda specializzata nel furto di rame presso gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Marche, in Abruzzo e nel Lazio. I militari dell'Aliquota operativa del Nor (nucleo operativo e radiomobile) di San Benedetto, diretti dal ten. Saverio Loiacono e coordinati dal capitano Giancarlo Vaccarini, hanno disarticolato la banda e recuperato 30 quintali di rame. Il materiale era stato sottratto dai rumeni in due impianti in localita' Cesolo di San Severino Marche, in provincia di Macerata. La refurtiva aveva un valore di 55 mila euro.

Nel Vastese finiscono nel mirino degli investigatori alcuni episodi sospetti e rimasti insoluti.

La notizia del 23 novembre - Un tentato furto al parco fotovoltaico di Fresagrandinaria è avvenuto questa notte. I ladri sono entrati in azione col favore del buio, tentando di introdursi all'interno dell'area delimitata dalle recinzioni in cui si trovano decine di pannelli per la produzione di energia elettrica. Due uomini, arrivati a bordo di un'autovettura nera, sembra con un fanale rotto, hanno tagliato la rete metallica di recinzione, per introdursi all'interno e rubare così i cavi di rame posti sul retro dei pannelli fotovoltaici.

Ma l'area è sorvegliata e il vigilantes presente sul posto si è accorto che c'era qualcosa che non andava, così ha acceso uno dei fari presenti nel terreno. L'improvvisa luce che ha illuminato l'area ha spaventato i due uomini, che si sono dati così alla fuga. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra ci sia stato anche qualche colpo di pistola sparato in aria per spaventare i ladri.

E' partita così la caccia ai ladri, che però sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti. Immediatamente è stato dato l'allarme ai carabinieri. I militari della stazione di Fresagrandinaria hanno istituito dei posti di blocco nelle zone strategiche del territorio. Sul posto anche i colleghi della stazione di Furci, che si sono recati al parco fotovoltaico in cerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi.

La notizia del 16 gennaio - Dieci quintali di rame, del valore di circa 5mila euro, sono stati restituiti, dai Carabinieri della Stazione di San Salvo, al titolare di un impianto fotovoltaico della zona. La refurtiva era stata recuperata da una pattuglia di militari la sera del 18 Dicembre scorso in località Piana Sant’Angelo di San Salvo, all’interno di un autocarro. I malviventi, dopo aver messo a segno il colpo, vedendo sopraggiungere l’auto dei carabinieri, avevano abbandonato il mezzo facendo perdere le loro tracce. Il rame era stato sequestrato dai militari in attesa di risalire al proprietario e provvedere alla restituzione. Poiché in quei giorni l’impianto fotovoltaico era chiuso il titolare si accorse del furto solo qualche tempo dopo decidendo quindi di sporgere subito denuncia ai carabinieri. Ieri l’uomo è rientrato in possesso del suo materiale.