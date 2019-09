Giovedì pomeriggio, presso la sede di via delle rose del Partito Democratico, si sono riunite le segreterie del centro sinistra sansalvese, Centro Democratico, Italia dei Valori, Partito Democratico, Partito Socialista, Sinistra Ecologia e Libertà, per decidere un’azione comune in merito alla riapertura al traffico di piazza San Vitale.

Si è concordato che domenica 5 maggio dalle ore 10.30 alle ore 13.00, in piazza Papa Giovanni XXIII saranno presenti con un gazebo per la distribuzione degli adesivi contro la riapertura al traffico di piazza San Vitale per l’azione di obiezione civica urbana “IO NON PARCHEGGIO IN PIAZZA SAN VITALE”, e per concordare proposte alternative al “progetto” dell’amministrazione comunale.

Inoltre, affiancheranno l’azione civica di quei cittadini che hanno deciso di dimostrare il proprio dissenso in merito al senso unico di via Montegrappa, e li sosterranno con la loro presenza al sit-in indetto per sabato mattina alle ore 10.30 nella stessa via.