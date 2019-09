Il coordinamento della Scuola di Formazione Politica – FO&PA, comunica che sabato 4 maggio 2013 alle ore 18.00, presso la sala congressi degli ex edifici scolastici a Vasto, si terrà il terzo incontro del 2° Ciclo di conferenze di formazione politica sul tema “Elezioni e partecipazione politica: l’importanza dei sistemi elettorali”, che avrà come relatori il prof. Antonello Canzano, docente presso la facoltà di Scienze Sociali dell’Università d’Annunzio, l’On. Fabrizio Di Stefano, i Consiglieri Regionali Lorenzo Sospiri e Cesare D’Alessandro, rispettivamente Presidente e Vice della Commissione Speciale che ha curato l’iter per giungere alla nuova legge elettorale regionale.

Nell’occasione, partendo dalla riforma varata dal Consiglio Regionale Abruzzese, che prevede novità importantissime quali il taglio del numero dei Consiglieri e l’eliminazione del “listino”, i relatori porranno l’attenzione su alcuni dei temi oggi più sentiti, come la necessità di avere una legge elettorale nazionale che contribuisca a dar vita ad un governo stabile con una chiara e solida maggioranza parlamentare, nonché l’improcrastinabile necessità di ridurre i costi connessi all’attività politica.

Per info: 334/1178295 oppure formazionepartecipazione@gmail.com