"SanSalvoDemocratica annuncia la presenza alla manifestazione di sabato 4 maggio, ore 10,30, in Via Montegrappa organizzata dall'omonimo comitato che protesta da tempo contro il senso unico di un tratto della strada in questione". Lo afferma Gabriele Marchese, fondatore della lista civica di centrosinistra. Si inasprisce a San Salvo lo scontro sui provvedimenti presi dall'amministrazione comunale di centrodestra riguardo alla viabilità cittadina.

"Come già abbiamo rappresentato in Consiglio comunale - dichiara Marchese - condividiamo le istanze degli oltre 2000 cittadini che hanno firmato una petizione ad oggi ignorata dal sindaco, dal vicesindaco e dalla maggioranza di centrodestra. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a discutere e manifestare pacificamente e con responsabilità così come si è cominciato a fare anche per la imminente riapertura al traffico e al parcheggio di Piazza San Vitale. Per questo ultimo tema, e anche per altro ci confronteremo con le altre forze politiche affinchè venga data voce a tutti i sansalvesi che amano il confronto e la democrazia, valori lontani dall'atteggiamento chiuso e arrogante dell'amministrazione comunale in carica. L'appuntamento di sabato mattina sarà un primo momento di raccordo ed organizzazione aperto a tutti quelli che amano San Salvo e che non si rassegnano all'improvvisazione, al dilettantismo e alla carenza progettuale complessiva del sindaco e dei suoi sodali".