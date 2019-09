E' ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto con fratture multiple il camionista che stamani ha avuto la peggio nel tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto sull'A14.

Erano le 5.10 quando è scattato l'allarme. L'incidente è avvenuto lungo il tratto vastese dell'autostrada adriatica, al chilometro 441, in località San Lorenzo. I due camion viaggiavano lungo la corsia sud. Per cause che la polizia autostradale di Vasto sud sta accertando, il tir che seguiva ha tamponato quello che lo precedeva. L'impatto è stato violento.

"Il conducente del secondo mezzo è rimasto incastrato nell'abitacolo, riportando alcune fratture agli arti", raccontano gli addetti della centrale operativa della caserma dei vigili del fuoco di Vasto.

Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di ricomposizione delle fratture. Non è in pericolo di vita. I rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati e la bonifica della sede stradale hanno rischiesto oltre un'ora, ma la carreggiata non è stata chiusa al traffico. Gli unici problemi si sono registrati nella corsia di marcia in cui erano fermi i due veicoli che si sono scontrati.