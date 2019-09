In esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Chieti, la guardia costiera di Punta Penna ha apposto i sigilli a uno stabilimento balneare stagionale della parte meridionale della spiaggia di Vasto Marina.

I militari hannon eseguito l'ordinanza di sequestro, emanata dall'autorità giudiziaria per violazione dell'obbligo di rimuovere dalla spiaggia le attrezzature entro il 30 settembre di ogni anno, evitando l'occupazione del suolo demaniale al di fuori della stagione estiva.

Il titolare della concessione balneare preferisce non rilasciare dichiarazioni, né anticipazioni su eventuali ricorsi in sede giudiziaria per ottenere il dissequestro dello stabilimento.