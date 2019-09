La Giunta di centrodestra "vende la città a pezzi". E' l'accusa che il segretario del Partito democratico di San Salvo, Agostino Monteferrante, rivolge all'amministrazione Magnacca.

"Il dibattito nell’ultimo Consiglio comunale, svolto intorno a punti di inaudita sciaguratezza amministrativa, sarà al centro della prossima riunione del direttivo del Partito democratico del 6 maggio", annuncia il leader locale del Pd, secondo cui "mentre ci si vende la città a pezzi, aspettiamo la messa all’asta dello stesso municipio, il dibattito consigliare viene condito dalle minacce ad un consigliere comunale di maggioranza che ha preso una decisione diversa dai destorsi al governo cittadino.

Nei giorni precedenti al consiglio abbiamo assistito a prese di posizione anche pubbliche di consiglieri di maggioranza avversi alla ricapitalizzazione (svendita) del porto.

C’è da dire che alla fine solo Rino Maiale ha mantenuto la sua posizione, lo ritengo per questo motivo coerente e meritevole di rispetto al contrario degli altri che in privato gonfiano il petto ed in consiglio chinano la testa.

La coerenza ed il coraggio - commenta Monteferrante - sono virtù da apprezzare anche negli avversari e soprattutto degli avversari va difesa la libertà di espressione per questo motivo esprimo a nome di tutto il Partito democratico solidarietà a Rino Maiale, minacciato nel pieno delle sue funzioni istituzionali".