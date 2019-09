Vigili del fuoco senza autoscala,

"Dopo aver letto l'articolo di ZonaLocale in cui si parlava dei Vigili del Fuoco rimasti senza autoscala (clicca qui) mi sono detto che qualcosa andava fatto". Luigi Salvatorelli, titolare della Media Edil, ha contattato la nostra redazione per offrire la sua disponibilità. "Non so è una possibilità che si può concretizzare - dice l'imprenditore vastese -, ma fino a quando non arriverà a Vasto un nuovo mezzo, sono disponibile ad offrire gratuitamente le piattaforme della mia ditta, che possono raggiungere un'altezza di 30 metri, per quelle situazioni in cui se ne rende necessario l'utilizzo.

Sappiamo bene che viviamo tempi difficili, in cui gli enti che svolgono servizi preziosi per i cittadini vengono penalizzati. Penso alla motovedetta dei Carabinieri (clicca qui) che è ferma al porto o ai Vigili del Fuoco che sono rimasti senza un prezioso supporto per il loro lavoro in sicurezza. L'auspicio di tutti noi cittadini è che questi servizi vengano presto ripristinati. Nel frattempo, però, oltre a far sentire la nostra voce per avere servizi sempre migliori, è dovere di tutti noi cittadini contribuire per quanto possibile, con quello che possiamo fare. Quindi, se può essere utile, i miei mezzi sono a disposizione. In passato li ho già messi a disposizione della Protezione Civile di Vasto", spiega Salvatorelli.

Burocraticamente e per gli aspetti legati alla sicurezza degli interventi potrebbe non essere una strada semplice da percorrere, perchè i mezzi dei Vigili del Fuoco hanno caratteristiche particolari, legate alle condizioni spesso estreme degli interventi, che sono differenti da quelle delle piattaforme utilizzate in edilizia, che pure rispettano ogni standard di sicurezza. "La mia disponibilità c'è - conclude Salvatorelli-. Vedremo se sarà possibile concretizzarla".