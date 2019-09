Ultimo incontro stagionale per la Pallamano Vasto, sabato 4 Maggio alle 16, alla Palestra dei Salesiani di Via Santa Caterina da Siena a Vasto, arriverà il Guardiagrele, terzo in classifica e deciso a mantenere il posto conquistatosi fino ad ora, ma i ragazzi di Mister Bevilacqua e Mister Marinucci saranno pronti al 100% per la gara, l’ultima della stagione per entrambe le formazioni; sarà quindi un match molto importante sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista caratteriale, visto che è un derby, molto sentito da entrambe le squadre.

La Pallamano Vasto deve mantenere il quinto posto in classifica e respingere gli attacchi della Pallamano L’Aquila che si sta avvicinando in classifica, per cui altra partita importante per Ricciuti e compagni: “Si, questa partita è fondamentale per noi, perché non vogliamo farci passare in classifica dall’Aquila che è sotto di noi, ma soprattutto vogliamo chiudere bene la stagione, finalmente quest’anno riusciamo a finire in casa il campionato e vogliamo farlo bene, davanti al nostro pubblico, che voglio ringraziare a nome di tutta la squadra e di tutta la società, perché quest’anno in tanti sono venuti e seguirci e sostenerci, sempre anche nei momenti più difficili, quindi grazie a tutti; per quanto riguarda la partita con il Guardiagrele, sarà sicuramente una bellissima partita, noi siamo pronti, vogliamo continuare con le belle prestazioni che abbiamo fatto in queste ultime tre partite.

Peccato averle fatte solo a fine campionato, perchè avremmo detto anche la nostra nei piani alti della classifica se avessimo trovato questo gioco prima; ma va bene cosi, alla fine l’importante è che abbiamo fatto un buon campionato, anche se al di sotto delle nostre capacità, comunque abbiamo giocato meglio rispetto allo scorso anno, visto che il nostro obbiettivo primario era migliorare la classifica dello scorso campionato e ci siamo riusciti; ora manca l’ultima fatica, forse la più bella e importante, il derby è sempre un derby, quindi tutti si impegneranno alla grande, ma noi siamo pronti! Voglio chiamare a raccolta tutti i nostri tifosi, perché abbiamo bisogno del loro calore, del loro rumore, e del loro tifo, li aspetto sabato pomeriggio alle 4, alla Palestra dei Salesiani!”

Ufficio Stampa Pallamano Vasto