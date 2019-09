Maria Ruzzi gestisce con successo due saloni di parrucchieri, oltre ad un centro estetico e un centro benessere. Una lunga carriera alle spalle, ha infatti iniziato nel 1973 a Vasto Marina, in corso Zara 17 e dopo 18 anni ha aperto anche Vasto, il 18 dicembre del 1991, dove oggi sono attivi il centro estetico e la spa. 10 anni fa è nata l’unione con tagliatiXil successo, marchio che ha aumentato ancora di più la professionalità e la competenza. 40 anni di attività e non sentirli, che dovevano essere festeggiati come si deve, così per l’occasione, domenica 21 aprile nel salone di Vasto Marina, è stata celebrata l’importante ricorrenza.

“Ricordo ancora il primo giorno, ho avuto 7 clienti e subito tante soddisfazioni – racconta Maria - ricordo anche l’incasso, non posso dirlo, era la settimana di Pasqua. L’agosto del 1991 fu un mese indimenticabile, con 770 presenze”.

Il negozio di Vasto Marina è da sempre un punto di riferimento, aperto tutto l’anno con clienti che arrivavano appositamente da Vasto.

“Vogliamo che il cliente entri da noi e abbia la possibilità di fare tutto ciò di cui ha bisogno, per questo ci prepariamo assiduamente, il nostro è un lavoro – spiega Maria - fatto di continui aggiornamenti legati alla tecnica e alla formazione professionale per tutto ciò che riguarda la cura della persona. Inoltre seguiamo corsi di taglio, phon, colore e partecipiamo a delle gare di taglio e asciugatura, alcune le abbiamo anche vinte, come quella il per colore. Ci hanno consegnato una coppa ed è stata una gioia inaspettata, quando ho iniziato non avrei mai pensato di vincere un trofeo”.

Ma come si arriva a questi traguardi? La Ruzzi è molto esigente con tutti i propri dipendenti: “Preparazione e professionalità, continui corsi per imparare e migliorare, lo pretendo da tutti e lo faccio anche io, vado in giro per l’Italia a Firenze, Roma, Bologna, per conoscere le nuove tendenze e aggiornarmi. Facciamo riunioni, ci confrontiamo su tutto e offriamo a chi vuole imparare la preparazione della scuola. Molti dei miei collaboratori sono cresciuti con me e sono sempre stati trattati come si deve, ne ho avuti tanti, qualcuno poi si è messo in proprio, ma con tutti sono rimasta in buoni rapporti, perché c’è stato uno scambio, io ho dato loro e loro hanno dato a me. Anche se devo ammettere che con il tempo qualcosa è cambiato nei più giovani, mancano alcuni valori”.

E’ un momento difficile, di crisi, ma nonostante tutto voi andate avanti, vi state espandendo, proponendo nuovi servizi e garantendo sempre il massimo. “Quello che mi ha portato ad avere negozio più grande è stato il voler migliorare e volermi occupare della cura del capello, qui abbiamo anche un microscopio per poterlo analizzare. Ho aggiunto la spa perché il mio difetto è non volermi mai fermare mai, voler fare sempre qualcosa in più per accontentare il più possibile il cliente, andando incontro a quelle che sono tutte le sue esigenze, la mia soddisfazione è da sempre legata alla sua”.

Perché venire da voi? “Per la preparazione, l’esperienza e le novità, su tutto, sia per uomo che per donna, inclusi i servizi per la cura del capello, che proponiamo garantendo sempre grande professionalità e sicurezza”.

Nonostante tutto questo impegno lavorativo è riuscita anche ad essere mamma e moglie, crescendo tre figli. “Ho sempre lavorato - dice Maria - anche dopo i parti sono rientrata subito. Ho cresciuto i figli da sola, con l’aiuto di qualche persona, li ho portati avanti e fatti studiare. Ho dato il massimo sia nel lavoro che con loro, vedere che hanno studiato è ciò che mi gratifica di più, anche non essendo molto presente a casa, sono stata molto presente nella loro vita e nella loro crescita. E non è finita, ora ho anche due nipotine Lavinia e Emma”. Un ringraziamento particolare va ad una persona molto vicina: "Mio marito non si è mai intromesso, mi ha sempre aiutato, lo ringrazio, mi ha sempre lasciato fare ciò che volevo, è stata una ricchezza".

I figli però non hanno seguito le orme della madre. “Con me collabora Valeria, la mia seconda figlia, ma nella parte gestionale. Sono tutti laureati: Maura in farmacia, Valeria in giurisprudenza e Antonio in ingegneria. Nessuno ha la mia passione e mi dispiace che non proseguiranno la mi attività, ma è giusto che ognuno faccia ciò che vuole, non gli ho mai imposto nulla e sono felice di quello che fanno. La soddisfazione e la gratificazione nel proprio lavoro sono fondamentali, io le ottengo tutti i giorni”.

Contatti

Tagliati per il Successo

Via Cristoforo Colombo 3, Vasto

0873 362295

Pagina Facebook

La spa prevede bagno turco, idromassaggio, sauna, cromoterapia, musicoterapia, centro estetico, pedicure, manicure e tutti i tipi di massaggio. Sono disponibili pacchetti e offerte speciali per regalo, gift card ricaricabile con ogni tipo di personalizzazione di tutti i servizi a disposizione.

Orari:

Lunedì Chiuso

Martedì 18:30-12:30, 15:30-19.00

Mercoledì 14:00-22:00

Giovedì 08:30-12:30, 15:00-19.00

Venerdì 08:30-19:00

Sabato 08:30-19:00

Domenica Chiuso





