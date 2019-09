Lo studio di progettazione Newark Engineering in collaborazione con la Cesat, Centro Studi Ambiente e Territorio del professor Beniamino Di Rico, presenta la mostra: “I pastori e D'Annunzio”, sabato 4 maggio alle ore 10,30 presso la scuola elementare di Via Verdi a San Salvo, una mostra sui tratturi e le nuove arterie di collegamento, e sulla loro importanza per lo sviluppo di un territorio. Per l’occasione, gli alunni delle classi V, in collaborazione con l’artista Paolo Dongu, hanno realizzato un’opera ispirata alla poesia “I Pastori” di Gabriele D’Annunzio, per festeggiare l’anniversario della nascita del nostro poeta, che resterà a disposizione della scuola, arricchendone il patrimonio artistico.

La mostra sarà aperta a tutti gli alunni della Nuova Direzione Didattica e dell’Istituto Comprensivo di San Salvo, ma potrà esser visitata da tutto coloro che ne faranno richiesta, fino al 15 maggio.

Parleremo grazie alla poesia del vate, della vita dei pastori, che portavano con loro la cultura delle terre che attraversavano, la capacità di osservare, raccontare, unire luoghi lontani nella sintesi che era il percorso.

Occorre porsi oggi una domanda anche nell’analisi dei nostri personali e collettivi percorsi: quali saranno i tratturi delle nostre greggi? Su quali strade faremo camminare il nostro sviluppo? E la riflessione che vogliamo lasciare è che, probabilmente, i percorsi futuri saranno conosciuti solo da chi avrà la capacità di abbattere i confini che tengono le persone chiuse in cerchie ristrette. Occorre anche in questo territorio cercare di aprire la mente ad un mondo sempre più piccolo che ci aspetta con le nostre idee le nostre capacità, quelle buone per l’esportazione. Se è vero che questa città è un porto, questo territorio è un porto, organizziamoci per definire quali merci, materiali ed immateriali, possono partire da qui. E’ un invito questo, rivolto a tutti gli attori sociali, alle imprese, ai cittadini, gli amministratori, a generare una più feconda stagione di collaborazione, per questo lo facciamo partendo dalle scuole.

Vogliamo inoltre ringraziare, il preside Pierino Delle Donne, che ha voluto aprire le porte delle scuole e darci la possibilità di collaborare con esse, e le maestre che ci hanno accolto e sostenuto.