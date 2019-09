A distanza di quattro mesi dal Capodanno per nudisti, a Vasto arriva primo Raduno naturista d'Abruzzo. La nudità a contatto con la natura: è una filosofia di vita per gli iscritti all'Anab, Associazione naturista abruzzese, che conta già centinaia di praticanti. Nell'ambito dell'iniziativa, è inserito il convegno sul tema Il turismo come opportunità, che si terrà sabato. Interverranno gli assessori regionale e provinciale al Turismo, Mauro Di Dalmazio e Remo Di Martino, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il presidente di Ecotur, Enzo Giammarino, e il presidente dell'Anab, Stefano Daniele, che spiegherà come il contatto diretto con la natura possa diventare un'opportunità turistica per le città come Vasto, che hanno splendidi paesaggi naturali.

L'annuncio - Questo il comunicato ufficiale dell'Anab: "Grandiosa novità per il naturismo Italiano, e non solo. L’A.N.AB. Associazione Naturista Abruzzese (www.abruzzonaturista.it) è lieta di invitare tutti i tesserati INF-FNI a trascorrere un intero fine settimana al Camping Oasi (www.oasipuntaderci.it) di Vasto (CH) che per l’occasione sarà completamente riservato ai naturisti. Nei giorni 3 - 4 - 5 maggio 2013 (ma si potrà arrivare già dal giorno 2) questo bellissimo campeggio immerso nella Riserva Naturale di Punta Aderci e prospiciente la spiaggia di Mottagrossa, storicamente frequentata dai naturisti, sarà aperto per l’occasione solo ai turisti FKK i quali potranno prenotare fin da subito il loro soggiorno in appartamento, camper o tenda.

Nel corso di questo weekend si svolgeranno tante attività ricreative per adulti e per bambini ma anche iniziative più istituzionali come ad esempio l’Assemblea Annuale dei Soci A.N.AB.

A nostra disposizione ci sarà, infatti, un’ampia sala attrezzata da poter utilizzare nel caso in cui le condizioni meteo non dovessero consentire lo svolgimento di tali iniziative all’aperto.

Il successo di questo evento influirà in modo decisivo sulla scelta da parte dei proprietari del Camping Oasi di realizzare uno spazio FKK al suo interno ed avrà effetto anche sulla decisione delle amministrazioni locali quando saranno chiamate ad esprimersi sull’ufficializzazione alla pratica naturista nella spiaggia di Mottagrossa. Diventa pertanto importantissimo che da tutta Italia e possibilmente anche oltre, arrivino naturisti per testimoniare gli altissimi valori sui quali è basato il nostro stile di vita, oltre che per trascorrere tre giorni immersi nella natura incontaminata".