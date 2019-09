E' una settimana di attesa quella vissuta dalla BCC Vasto Basket. Conclusa la regular season al secondo posto, alle spalle del Molfetta promosso in serie B, i biancorossi saranno impegnati sabato sera alle 20.30 al PalaBCC nella prima sfida dei playoff che mettono in palio un posto per raggiungere i pugliesi nella categoria superiore. Arriverà la Bls Lanciano, formazione giunta nona in campionato ma che ha tutta l'intenzione di dare filo da torcere ai vastesi. Per affrontare al meglio i turni che si giocheranno al meglio delle tre sfide (quarti, semifinale, e finale) occorrerà far ricorso a tutte le energie fisiche e mentali. Il roster della BCC Vasto Basket ha tutte le carte in regola per andare fino in fondo nei playoff. Vediamo per ogni giocatore quali possono essere i punti di forza e debolezza sul parquet.

Biagio Sergio

+ Al gran lavoro sottocanestro abbina una mano "calda" dalla linea dei tre punti. Spesso le sue triple infilate in serie sono state decisive per le sorti dei match.

- I primi tiri a canestro sono per lui fondamentali. Se entrano si scioglie e colleziona score importanti, altrimenti resta un po' bloccato.

Massimo Di Lembo

+ La sua grande esperienza verrà certamente fuori in gare da dentro o fuori come i playoff perchè di sfide del genere ne ha vissute tante in questi anni. I tiri da tre possono essere un'importante arma in più.

- Per rendere al meglio deve avere in mano il pallino del gioco. Quando questo non accade il rischio è di divenire meno efficace.

Andrea Cimini

+ Ha voglia di scendere in campo e dimostrare il suo valore dopo i mesi passati fuori per infortunio. Con una buona condizione potrebbe essere utile qualora venisse chiamato in causa.

- Nelle scelte di coach Di Salvatore è l'elemento rimasto fuori nelle ultime gare. Per questo il morale non può essere dei migliori.

Vincenzo Dipierro

+ E' il fuoriclasse della squadra, quello che può cambiare il volto di un match. Sa giocare per la squadra o affondare i colpi in "solitaria".

- Sta tirando la carretta da inizio stagione. Nel periodo di stop di Massimo Di Lembo ha retto da solo il gioco, quindi ora potrebbe in qualche modo risentirne.

Luca Di Tizio

+ Grande impegno, tanta quantità e ora anche la qualità. Nell'ultima gara casalinga ha segnato anche tanti punti.

- Per sua stessa ammissione non sempre ha la giusta fiducia nei suoi mezzi. Questo lo porta a commettere errori non da lui.

Silvio Marinaro

+ Nel girone d'andata e in qualche gara dell'ultima parte di stagione ha dimostrato che sa trasformare il suo talento e la sua atleticità in grandi partite. Se gioca come sa può essere decisivo.

- Troppo spesso Marinaro "si dimentica" di essere quello che è e finisce per spegnersi sul parquet.

Vittorio Ierbs

+ E' il capitano della squadra e, quando è chiamato in causa, ci mette sempre tanta grinta e voglia di far bene. Quando è in forma in difesa si fa valere contro ogni avversario.

- Un qualsiasi errore commesso in partita rischia di compromettere la sua prestazione.

Matteo Marinelli

+ A Vasto ha ritrovato una grande forma fisica. Sottocanestro lotta come un leone, con punti e rimbalzi in quantità.

- Per la sua prestanza fisica spesso è penalizzato nei contatti con gli avversari, arrivando subito al bonus di falli e dovendo lasciare il parquet anzitempo. Servirà molta attenzione.

Gli under

+ Sono una presenza importante negli allenamenti e in panchina, affrontando con serietà ogni fase del match.

- Non sono ancora pronti per giocare con continuità nelle sfide che contano. Dalla loro, però, hanno la giovane età e la voglia di migliorare per il prossimo anno.

Staff tecnico - Di Salvatore, Cicchini, Ialacci

+ Esperienza e attaccamento alla maglia non mancano. La squadra si presenta in una buona condizione fisica e con le idee chiare su come giocare.

- L'attenzione è massima, perchè scivoloni come quello di Salerno nei playoff si pagano a caro prezzo.

Gli appuntamenti

Gara 1 - Sabato 4 maggio ore 20.30 PalaBCC (Biglietto 3 euro, under 18 gratis. Prevendite aperte presso il Terzo Tempo)

Gara 2 - Mercoledì 8 maggio ore 21 Pala Allegrino Lanciano

Eventuale gara 3 - Sabato 11 maggio ore 20.30 PalaBCC