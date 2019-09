Da un nostro lettore riceviamo questa mail, corredata da foto scattata ieri nel parcheggio di Lungomare Cordella a Vasto Marina, nei pressi della rotonda di viale Dalmazia.

Questo è il benvenuto al turista in moto quando arriva a Vasto Marina, auto in sosta sui parcheggi per moto e addirittura quattro bidoni per la raccolta della nettezza urbana. E poi ci lamentiamo che i motociclisti parcheggino dove capita con il rischio di trovare il foglietto giallo.