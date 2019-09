Da F.D.A., lettore di ZonaLocale.it, riceviamo e pubblichiamo un ricordo della maestra Paola Giovanna Antenucci.

La chiesa di San Marco Evangelista era troppo piccola a contenere le tantissime persone che sono venuti a salutarla. C'erano tanti bambini dell'asilo, che sono venuti a salutare la loro cara maestra e le colleghe insegnanti. A presiedere la celebrazione Eucaristica sono stati Don Camillo Gentile e Don Gino Smargiassi. Don Camillo nell'omelia ha sottolineato la figura di questa moglie, madre e di maestra.

Ha detto: "Abbiamo appena letto il vangelo di San Giovanni dove il Signore si presenta come la strada che ci conduce al Padre: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornero e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Cari fratelli, la vera Felicità e Gesù. E' lui che ci conduce al Padre. Cari fratelli, le cose della terra sono momentanee rispetto a quello che ci ha promesso il Signore: la felicità eterna".

La preghiera dei fedeli è stata letta dai bambini cui lei ha insegnato per tre anni. Ora sono alunni delle scuole elementari; hanno ringraziato il Signore di avergli fatto conoscere una maestra come Paola e che ha insegnato loro le cose piu importanti della vita. E sono tati sempre loro alla fine della Messa i suoi alunni a leggergli un rigo ciascuno la bellissima preghiera di Madre Teresa di Calcutta Inno alla vita che, come ha detto un bambino, è la preghiera che alla maestra Paola piaceva e che lei stessa aveva insegnato ai suoi alunni: La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine.La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala.La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila.

Al termine del sacro rito, i suoi alunni sul sagrato della chiesa hanno fatto volare in cielo dei

palloncini bianchi.