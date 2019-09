La BCC San Gabriele sta vivendo una fase di stagione davvero entusiasmante. I titoli conquistati a ripetizione dalle formazioni giovanili, con l'under 16 sugli scudi dopo la doppia affermazione, provinciale e regionale, fanno il paio con le brillanti prestazioni della prima squadra. Il gruppo è praticamente lo stesso, con alcune giocatrici, su tutte l'inossidabile Caterina De Marinis, che aggiungono esperienza ad una delle formazioni più giovani del campionato. Dopo una regular season con qualche difficoltà, con tanti punti lasciati per strada, nel girone dei playout le vastesi si stanno rivelando imbattibili.

Nel recupero della prima giornata di ritorno dei playout la BCC San Gabriele ha vinto a Termoli, con il risultato di 3-0. Le molisane hanno dato filo da torcere alle ragazze allenatre da Ettore Marcovecchio, lottando punto a punto in ogni set, come evidenziano i parziali (23-25/22-25/24-26).

Il match di Termoli è stata una delle migliori partite della stagione, con le due squadre che hanno tenuto molto bene in difesa, dando vita a scambi lunghi e spettacolari. Alla fine, però, Mariani e compagne hanno avuto più grinta e voglia di vincere, evidenziando netti miglioramenti dal punto di vista mentale oltre che del gioco. Domenica la sfida casalinga con il Torrione, alle 18 presso la Palestra del Centro Sportivo San Gabriele, potrebbe regalare la salvezza matematica. "Ad inizio stagione puntare alla salvezza con una squadra così giovane era stata una bella scommessa -commenta Marcovecchio-. Per come sono andate le cose possiamo già dire che è stata vinta. Aspettiamo di andare in campo per le ultime partite ma i presupposti per fare bene ci sono tutti".