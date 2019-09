Pareggia 2-2 la Vastese Juniores fuori casa contro la Giovanile Chieti al termine di una partita durissima, in un ambiente ostile, con la squadra padrone di casa che punta molto sulla provocazione. La partita inizia bene per i biancorossi che al 30’ passano in vantaggio con una prodezza di D’Alessandro, ma dopo 5 minuti pareggiano i padroni di casa. Il primo tempo si chiude sull’1-1.



Il secondo tempo è molto nervoso, ma al 20’ la Vastese riesce a passare di nuovo in vantaggio con un bellissimo gol di La Guardia. La Vastese tiene molto bene fino a quel momento, ma dopo l’espulsione di D’Alessandro diventa tutto più difficile.

La squadra è costretta a difendere il risultato con un uomo in meno per 15 minuti e nonostante tutto hanno anche due opportunità a favore sprecate, nel finale viene espulso anche Pantalone e i biancorossi subiscono il secondo gol a pochi minuti dal fischio finale.

Grande prova della squadra che ha resistito in 9 uomini con 10 minuti di recupero e ha guadagnato un altro punto sul Fossacesia secondo, adesso distante 6 punti e lunedì 6 maggio arriva al campo sportivo di Vasto Marina alle ore 16 per lo scontro diretto, in caso di vittoria la Vastese si aggiudicherà il campionato Juniores Chieti con due giornate di anticipo.



Per mister Michele Stivaletta nonostante tutto si tratta di un punto guadagnato: “Sì, perché la squadra ha lottato e resistito con tutti i mezzi in un finale difficile in 9 uomini, portando a casa un punto fondamentale per la classifica. Non avrei mai pensato di stare a 6 punti dal Fossacesia e a 8 dallo Scerni, anche se con una partita in meno, a due partite dalle fine”.