Il Vasto Marina vince la finale del campionato regionale Juniores d'Elite per il secondo anno consecutivo.

Contro la D'Annunzio Marina la squadra di Antonaci ha dovuto soffrire parecchio, sul campo di Miglianico, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato era ancora fermo sullo 0-0 e dall'89' i vastesi hanno giocato prima con un uomo in meno per l'espulsione di Pili e poi in 9 per quella di Piccinini all'11' del secondo tempo supplementare. Espulso per la D'Annunzio Marina al 15' sts.

A segnare il gol vittoria al 7' del secondo tempo supplementare l'attaccante Cesario. Il Vasto Marina è campione regionale per il secondo anno consecutivo e accede alle fasi nazionali del torneo.

Dopo i trionfi dello scorso anno e la vittoria del proprio campionato anche quest'anno, arriva un ulteriore successo che conferma la validità di questo gruppo e del lavoro fatto da società e allenatori.



Felice l'allenatore Roberto Antonaci al termine della gara: "E' stata più sofferta del previsto, loro sapevano di avere di fronte una squadra superiore dal punto di vista tecnico, si sono chiusi sfruttando le ripartenze. Si è giocato poco, i miei si sono innervositi, hanno attaccato colpendo anche una traversa, il loro portiere ha fatto almeno 2-3 parate importanti".

Il Vasto Marina ha risentito anche dei tanti impegni stagionali: "I miei erano stanchi, faceva anche caldo, non è stato facile, ma nonostante tutto hanno dimostrato di essere molto bravi, questa è un'altra vittoria frutto dei loro sacrifici. Sono stati impegnati su due fronti centrando entrambi gli obiettivi, il merito è tutto loro, si sono fatti valere, noi li abbiamo solo allenati".

Per quanto riguarda il prosieguo del torneo: "Siamo più che soddisfatti, andremo a giocare le altre partite con il massimo impegno, se andrà bene sarà tutto di guadagnato, ma se dovesse andare male non sarà assolutamente un problema. Abbiamo già fatto tantissimo, più di quello che potevamo, per come eravamo messi".

In conclusione un accenno sul futuro: "Questi ragazzi sono pronti per giocare in prima squadra lo hanno dimostrato, ma devono avere vicino dei giocatori di esperienza che li aiutino a crescere, metterli tutti insieme in Eccellenza senza punti di riferimento non avrebbe senso, sarebbe controproducente. Dipende anche dagli obiettivi della società e dal tipo di campionato che vuole fare". Antonaci sarà ancora il loro allenatore anche bella prossima stagione? "Non ne abbiamo parlato, vedremo, non so nulla".