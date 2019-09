Alle 17 di oggi allo stadio comunale di Miglianico si gioca la finale del campionato Juniores d'Elite Abruzzo tra D'Annunzio Marina e Vasto Marina, le due squadre che sono arrivate prime nei due gironi del torneo.

Per la squadra allenata da Roberto Antonaci sarebbe il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto lo scorso anno. I vastesi hanno vinto la finale contro il Casalincontrada lunedì scorso per 2-1, scavalcando in classifica la rivale e chiudendo a +2, con 58 punti, 18 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 75 reti messe e segno e 22 subite.

La D'Annunzio Marina ha chiuso a 62 punti, +6 sul Cologna secondo, con 20 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, oltre a 62 gol fatti e 24 subiti.

La vincitrice della partita odierna parteciperà alla fase nazionale del campionato Juniores d'Elite.