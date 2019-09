Filippo D'Adamo è un 33enne vastese che dal 2007 lavora in Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, nel reparto Research And Development Biw And Trim Engineering, è il coordinatore del gruppo degli esterni di carrozzeria.



Come ha inizio la tua esperienza nel mondo del lavoro?

Con un progetto di Tesi nel 2004, nel 2005 mi sono laureato in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà Politecnica delle Marche di Ancona e dopo due anni di lavoro per altre aziende sono stato assunto in Lamborghini e sono riuscito a realizzare il sogno che avevo da bambino.



Gli studi fatti si sono rivelati utili per questo tipo di lavoro?

Direi indispensabili proprio grazie all'esperienza della tesi sono riuscito ad entrare in contatto con questo mondo.



Quali sono le difficoltà o i limiti maggiori che incontri quotidianamente?

Ritmi di lavoro davvero elevati, ambiente molto competitivo. C'è un livello di professionalità altissimo, esperienza e confronti quotidiani con le realtà e le figure più specializzate e competenti del settore automotive mondiale.



Qual è stata la soddisfazione più bella?

Quella di vedere il progetto della prima vettura su cui ho lavorato trasformarsi da un disegno, in prototipo, poi in una vettura di serie, in seguito vederla presentata ed esposta al Salone di Ginevra ed infine avere la fortuna di guidarla.



In un momento di crisi come questo in cui i giovani faticano a trovare lavoro ti senti un privilegiato?

Penso di essere molto fortunato ad essere riuscito a trovare lavoro e sopratutto a fare quello che desideravo. Credo che l'Italia stia attraversando un periodo molto difficile, ma che spetti proprio a noi giovani rilanciare il Paese con grinta ed ottimismo cercando con il nostro impegno quotidiano di esprimere professionalità, competenza e creatività, valori tipicamente riconosciuti a noi italiani in tutto il mondo.



Che consigli vuoi dare ad un ragazzo della tua età che è in cerca di lavoro?

Capire quali sono le proprie passioni e attitudini ed impegnarsi senza risparmiarsi mai, cercando di fare il lavoro che più si desidera fare.



Quali obiettivi hai per il futuro?

Approfondire le mie conoscenze e ampliare la mia esperienza con lo stesso entusiasmo del primo giorno.