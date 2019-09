Alle 16 di oggi pomeriggio allo Stadio dei Marsi di Avezzano si gioca per la Coppa Mancini, il trofeo che mette di fronte le formazioni vincenti dei due gironi di Promozione abruzzese: Avezzano e Vastese. La sede dell'incontro è stata stabilita tramite sorteggio, il campo neutro non è stato considerato per motivi di sicurezza, alcune sedi come Chieti o L'Aquila sarebbero state a rischio. Si tratta di una sfida secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno direttamente i calci di rigore, senza tempi supplementari, ogni squadra potrà effettuare 5 sostituzioni.

La Vastese scenderà in campo con la formazione migliore, come sempre si gioca per vincere, unico assente Avantaggiato, per l'occasione raggiungerà il gruppo da San Benedetto del Tronto, dove è impegnato con la nazionale di beach soccer, anche Soria. In porta ci sarà Cialdini, in difesa l'unico dubbio riguarda Triglione che non è al meglio, se recupera gioca terzino destro con Napolitano a sinistra e Irmici e Ciarlariello centrali, altrimenti al suo posto spazio e De Curtis. A centrocampo in mezzo con Luongo ci sarà Mattia Di Santo e sulle fasce Di Vito e Pantalone, in avanti Aquino e Soria.



L'Avezzano è una squadra forte che ha dominato il girone A chiudendo con 84 punti e un vantaggio +23 sulla seconda, il Paterno. In campionato non ha mai perso e vanta 25 vittorie e 9 pareggi, oltre a 70 gol segnati (14 in meno della Vastese) e 18 subiti (13 in meno dei biancorossi). I marsicani, allenati da Antonio Torti, sono anche finalisti della Coppa Italia Dilettanti che giocheranno domenica contro la Virtus Ortona. Moro e Di Genova sono gli elementi più pericolosi in fase realizzativa, hanno infatti messo dentro rispettivamente 19 e 14 gol. La Vastese ha chiuso a 76 punti, +6 sull'Acqua&Sapone seconda, ha vinto 24 partite, ne ha pareggiate 4 e ne ha perse 6, segnando 84 reti e subendone 31.

"Sono forti - dice alla vigilia mister Di Santo - hanno dominato il loro girone, hanno avuto anche tempo per riposare visto che hanno chiuso il campionato prima e in più giocano in casa. Noi però andiamo lì come sempre per vincere, schiererò la migliore formazione possibile, anche se dobbiamo ammettere che l'Avezzano è una corazzata, costruita forse meglio di noi".

Alla trasferta si preparano anche i tifosi biancorossi, questa per loro è una partita molto sentita, non tanto per l’importanza del trofeo in palio, ma per la rivalità con la tifoseria marsicana. Per l'occasione è stato organizzato un pullman, il presidente Giorgio Di Domenico predica la massima calma e invita tutti i ragazzi ad evitare scontri.



Si tratta dell'ultima partita di questa stagione, l'amichevole in programma contro la nazionale albanese allenata dall'ex Gianni De Biasi, è saltata, poi ci sarà tutto il tempo per preparare la prossima stagione.

Entro la metà di maggio la società vuole capire se ci sono i presupposti per fare la fusione con il Vasto Marina. Anche se le due dirigenze si sono incontrate più volte ed entrambe si sono dette aperte a questa soluzione, non sembrano esserne convinte, quasi per niente. L'impressione è che preferiscano andare avanti ognuna per conto proprio, soprattutto per preservare l’armonia di due gruppi che lavorano meglio in questo modo. L’unico motivo che li spingerebbe a camminare insieme, che non è da trascurare in un periodo economico così difficile, è la dispersione di forze e di soldi, ma attualmente le probabilità che si uniscano in un'unica realtà sono molto basse, praticamente nulle. Il futuro sarà quasi sicuramente come il presente, con due squadre.



L'obiettivo della Vastese nella prossima stagione sarà quello di puntare a vincere l'Eccellenza, coinvolgendo anche nuovi soci che sarebbero già alle porte. Nell'ambiente si torna a parlare anche di Serie D, ma le regole sono chiare, non si può fare domanda di ripescaggio per i prossimi tre anni, visto che è già stata presentata questa estate come San Paolo Calcio, passata dalla Prima Categoria alla Promozione. L'unico modo per salire di categoria sarebbe quello di comprare il titolo sportivo da una squadra in difficoltà, ipotesi ad oggi impraticabile per una questione di costi, a meno che non arrivi qualcuno, o qualche gruppo esterno, molto forte economicamente, in quel caso il discorso potrebbe cambiare.

Per ora non si è presentato nessuno disposto ad investire fino a questo punto e non è detto che accada. L’anno prossimo, salvo clamorosi colpi di scena o cambi di regole, sarà Eccellenza, in attesa che vengano comunicati i programmi ufficiali dalla società e quelli di mister Di Santo, al quale i dirigenti hanno già proposto il rinnovo del contratto. Il tecnico si è preso del tempo proprio per capire quali saranno le evoluzioni societarie ed avere più chiara la situazione prima di decidere se rimanere e con quale incarico, per lui si è parlato eventualmente anche di un ruolo nell'area tecnica considerati i suoi trascorsi come direttore sportivo.



Di seguito la classifica marcatori del Girone B di Promozione, Aquino si piazza alle spalle di Romano. L'attaccante della Vastese ha messo a segno 21 reti in 28 partite, ha infatti debuttato alla 5° giornata e ha saltato due match per squalifica, senza contare i calci di rigore sarebbe primo. Oltre a lui 16 gol per Soria, 11 per Luongo e 9 per Della Penna.



25 reti: Romano (Castiglione Valfino, 10 rig.)

21 reti: Aquino (Vastese Calcio, 2 rig.)

20 reti: Giannico (Val di Sangro, 3 rig.)

17 reti: Masciovecchio (Amatori Passo Cordone, 3 rig.) e Vaccaro (Sambuceto San Paolo, 1 rig.)

16 reti: Del Gallo (2000 Calcio AcquaeSapone), Soria (Vastese Calcio, 4 rig.), Del Peschio (Val di Sangro, 2 rig.) e Mucci (Folgore Sambuceto, 2 rig.)

15 reti: A. Luciani (Virtus Ortona, 2 rig.)

14 reti: Diompy (Tre Ville), Di Giuseppe (Torrese Calcio), Landucci (Amatori Passo Cordone, 1 rig.), Di Fazio (Lauretum, 1 rig.) e Cellucci (Vis Ripa, 3 rig.)

13 reti: Sileno (Sambuceto San Paolo) e Di Lello (Virtus Cupello)

12 reti: Di Nardo (Folgore Sambuceto, 1 rig.), D. Spadano (Spal Lanciano, 2 rig.)

11 reti: Luongo (Vastese Calcio), Pasta (Penne, 2 rig.) e Vasiu (Virtus Cupello, 5 rig.)

10 reti: S. Spadano (Spal Lanciano)

9 reti: Panico (Penne, 1 rig.), Di Biase (2000 Calcio AcquaeSapone, 9 rig.), P. Rapino (Flacco Porto), Della Penna (Vastese Calcio, 1 rig.)