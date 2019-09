Primo maggio. Festa dei lavoratori. Una giornata che in tempi difficili come quelli che sta vivendo l'Italia assume certamente un significato particolare. Forse un giorno in cui fermarsi a riflettere su cosa poter fare perchè qualcosa cambi. Il primo maggio è una giornata in cui dedicare un pensiero a tutte le persone che. giorno dopo giorno, hanno faticato per costruire qualcosa lungo il percorso di una vita.

Così è nata l'idea di realizzare una piccola mostra fotografica dedicata al lavoro, in particolare alle mani che lavorano. Giuseppe Buono, artigiano della creta, ha stimolato la creatività di Costanzo D'Angelo, artigiano delle immagini. Ne è venuta fuori una serie di 14 scatti, esposti da ieri sera nella vetrina del Laboratorio Creta Rossa in piazza del Tomolo.

Il titolo scelto per questa serie di immagini, che ritraggono mani che lavorano, è "I demiurghi", riprendendo il concetto di Platone di mediatore tra il mondo delle idee e della materia. Tra questi scatti anche una bella immagine di don Michele Ronzitti, il sacerdote scomparso quest'anno e che per i vastesi rappresenta un punto di riferimento importante.

La mostra, le cui immagini sono nella nostra galleria fotografica, sarà presente nella vetrina del Laboratorio per due settimane.