Il Movimento 5 Stelle chiede ai vastesi di dire cosa li rende insicuri. Gazebo a Vasto Marina nel fine settimana. In lungomare Cordella gli attivisti del movimento di cui è capo politico Beppe Grillo hanno consegnato ai passanti il questionario sulle insicurezze, con cui M5S "intende raccogliere le principali preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza del territorio in cui vivono.

Una sola domanda: cosa ti rende maggiormente preoccupato?

Nove opzioni: furti; insicurezza stradale; bullismo; vandalismo; violenza fisica/sessuale; inquinamento ambientale e alimentare; usura, estorsione, truffa; solitudine del cittadino; infiltrazione di associazioni malavitose.

"Presto chiederemo ai cittadini di esprimersi anche su altre importanti questioni", annunciano gli attivisti impegnati nel gazebo.