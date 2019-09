Era posteggiata nascosta dalle canne, in una stradina laterale di contrada Prato, zona limitrofa alla Fondovalle Trignina. Con tutta probabilità i malviventi che l'avevano rubata la notte tra il 25 e il 26 da una carrozzeria della Zona industriale di San Salvo aspettavano il momento giusto per portarla via. La Renault Megane di un cittadino di Montenero di Bisaccia era in riparazione presso la carrozzeria sansalvese, quando è stata portata via.

Questa mattina, nel corso di controlli specifici sul territorio, gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo l'hanno trovata in mezzo alla vegetazione e immediatamente hanno effettuato i controlli incrociati, identificandola come la vettura rubata 4 giorni prima.

All'interno della Renault erano presenti anche reperti storici dell'epoca garibaldina, che erano tenuti in custodia giudiziaria presso la carrozzeria. Dopo le necessarie pratiche burocratiche la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.

"Nei giorni scorsi - spiega una nota stampa di Palazzo di Città- gli agenti della polizia municipale avevano collaborato alle ricerche degli autori della rapina in un distributore di carburanti sull’Autostrada A14 tra i caselli di Termoli e Vasto Sud. I ladri aveva utilizzato una moto, risultata rubata a San Salvo, ritrovata poi abbandonata nei pressi dalla residenza sanitaria San Vitale".