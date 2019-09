Avranno qualche difficoltà in questi giorni i cittadini che vogliono prendere l'autobus lungo via Perth, tratto a sud della circovallazione Istoniense. Le pensiline sono state completamente invase dalle erbacce infestanti che proliferano in abbondanza ai bordi delle strade. Quindi, oltre all'assenza di marciapiedi in quel lato della strada, c'è anche l'impossibilità di accedere alle pensiline. Quella nei pressi dell'incrocio con via Cardone è anche malmessa, con la parte posteriore caduta a terra chissà quando e lì rimasta.

A qualche metro c'è anche un punto di sosta delle linee extraurbane. Per chi vuole prendere un autobus da queste parti sono due le alternative: fermarsi in mezzo alla strada, con le auto che sfrecciano a forte velocità, oppure farsi largo tra le erbacce e sostare sotto la pensilina.